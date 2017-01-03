UKÜ, Telsim’e teknik gezi düzenledi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde yer alan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kulübü Telsim’e teknik gezi düzenledi.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kulüp Başkanı Mehmet Nuri Önel’in önderliğinde düzenlenen teknik gezide UKÜ öğrencileri, teknoloji ve iletişim alanında köklü bir altyapıya sahip GSM Operatörü Telsim’in ileri mobil teknoloji altyapısını yerinde inceleme imkanı buldu.

Kulüp Başkanı Önel, öğrencilerin Telsim çalışanlarının müşterilerine sunduğu hizmetleri birinci ağızdan dinleme imkanı bulduklarını ifade etti. UKÜ mezunu mühendislerin de Vodafone Kurumu bünyesinde görevli olarak çalıştıklarını vurgulayan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kulüp Başkanı Mehmet Nuri Önel, bu konudaki memnuniyetini dile getirdi.

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Kuşaf, bölüm olarak öğrencilerin uygulamaları görerek öğrendikleri böyle bir etkinliğin içerisinde yer almaktan memnun olduğunu ifade etti. Kuşaf, bu teknik gezide kablosuz haberleşme sistemleri ile ilgili olarak GSM şebekelerinin çalışma prensiplerini görme imkanları bulduklarını söyledi. Kullanılan cihaz ve ekipmanları da yerinde gördüklerinin altını çizen Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kuşaf, “Bu sayede öğrencilerimizin derslerde teorik olarak gördükleri dersleri pratiğe dökme ve bu bilgileri pekiştirme imkanı bulmuş olduk.” dedi.

Santral gezisi ile başlayan etkinlikte Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. Planlama Müdürü Mohammad Sohail Zakaria ve Santral Mühendisi Mehmet Göğebakan sistemlerinin işleyişi, internet hızları ve Vodafone tarifeleri hakkında bilgi verdi. Teknik gezinin devamında öğrenciler, Telsim Merkez Binası’na ziyaret gerçekleştirdi. Merkez binada, Yazılım Geliştirme Yöneticisi Aytaç Tanrıverdi, İnsan Kaynakları Şefi Fikret Veysi ve İnsan Kaynakları Eğitim ve İşe Alım Kıdemli Uzmanı İnci Moreket de öğrencileri Vodafone hakkında bilgilendirdi.

Moreket: UKÜ mezunlarından şirketimizde çalışan çok sayıda kişi bulunmaktadır

Vodafone Şirketi’nin bir dünya markası olduğunu belirten İnci Moreket, şirketlerinin büyüyen ve gelişen bir şirket oluşunun kendileri için pazardaki en büyük avantaj olduğunu ifade etti. Moreket, Vodafone Şirketi’ndeki stajyerlerin yapılan işleri sadece gözlemleme değil, o projelerin içerisinde aktif rol alma ve projeler üzerinde çalışabilme imkanı da bulduklarını ve bu durumun öğrencilerin iş hayatları için çok avantajlı olduğunu vurguladı. Mezunların staj olanaklarına da değinen İnsan Kaynakları Eğitim ve İşe Alım Kıdemli Uzmanı İnci Moreket, “İş ilanlarımızı takip ederek staj için başvuru yapabilirsiniz. Özellikle UKÜ mezunlarından şu an şirketimizde çalışan çok sayıda kişi bulunmaktadır.” dedi.