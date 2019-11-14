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Uçakta rahatsızlandı, yaşamını yitirdi

Uçakta rahatsızlandı, yaşamını yitirdi

İstanbul Sabiha Gökçen - Ercan seferini yapan uçakta yolcu olarak bulunan Rahmi Duran Ersuz (E-39), bugün saat 16.30 sıralarında uçağın Ercan Havaalanına iniş yaptığı sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

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İstanbul Sabiha Gökçen - Ercan seferini yapan uçakta yolcu olarak bulunan Rahmi Duran Ersuz (E-39), bugün saat 16.30 sıralarında uçağın Ercan Havaalanına iniş yaptığı sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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