Uçakta rahatsızlandı, yaşamını yitirdi

İstanbul Sabiha Gökçen - Ercan seferini yapan uçakta yolcu olarak bulunan Rahmi Duran Ersuz (E-39), bugün saat 16.30 sıralarında uçağın Ercan Havaalanına iniş yaptığı sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.