Üç gün daha tutuklu

Lefkoşa’da 10 Temmuz 2020 tarihinde saat 13.10 raddelerinde tasarrufundaki uyuşturucu madde ile Ledra Palace geçiş noktasından ülkeye giriş yapmak isterken yakalan zanlı B.R.U. tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ali Çavuş olayla ilgili bulguları aktardı. Çavuş huzurda bulunan zanlı B.R.U.’ın 10 Temmuz 2020 tarihinde saat 13.10 raddelerinde Ledra Palas geçiş noktasından kuzeye giriş yapmak istediği sırada orada görevli polis ekibi tarafından üzerinde yapılan aramada, cüzdanı içerisinde yaklaşık 200 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis zanlının suçüstü olarak tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini ancak ifadesinin teyit tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca emare olarak alınan uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini ve sonuçlarının beklendiğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.