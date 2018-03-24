Tutuklu sayısı 14 oldu

Didem MENTEŞ

Girne’de polis tarafından iki daireye gerçekleştirilen operasyonda, call center ve finans hizmeti vermek suretiyle internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatılmasına olanak sağlandığı iddiasıyla yürütülen operasyon sonucu tutuklu sayısı 14’e çıktı.

Mali Şube polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 30 bilgisayar, 10 adet cep telefonu, farklı kişilere ait 30 adet banka cüzdanı ve banka kartları ele geçirilmesiyle birlikte, yurt dışında ikamet eden çok sayıda kişinin hesaplarına ulaşıldı.

Meseleyle ilgili olarak tutuklanan 13 kişinin ardından polis önceki gün ismini baş harfleri E.K. olan şahısı da şüphe üzerine tutukladı.

Zanlılar B.S.A., Ç.A., Y.U., B.L.Ç., N.A., K.B., M.K., H.Ü., Y.B., V.Ş., Y.P., T.T., H.C.Y. ve E.K. dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhlerinde 7 gün ek tutukluluk alındı.

Mali Şube polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 30 bilgisayar, 10 adet cep telefonu, farklı kişilere ait 30 adet banka cüzdanı ve banka kartları ele geçirilmesiyle birlikte, yurt dışında ikamet eden çok sayıda kişinin hesaplarına ulaşıldı.

Veri tabanı bilgileri ele geçirildi

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu huzurunda görüşülen tahkikat duruşmasında, İddia Makamı’nda Başsavcılık adına davada Savcı Mustafa Atakara ve zanlıların avukatları mahkemede hazır bulundu.

Savcı Atakara, meseleyle ilgili olarak Mali Şube’de görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez’i mahkemede tanık olarak dinletti. Suiçmez, mahkemede yeminli şahadet vererek, olayla ilgili olguları aktardı.

Suiçmez, zanlıların Beden Eğitimi ve Spor Yasasına Aykırı İnternet Üzerinden izinsiz olarak bahis ve kumar oynatmakla ilgili olarak tutuklandıklarını açıkladı.

Yahya Suiçmez, 21 Mart’ta Girne’de Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde bir apartmanın 19 ila 33 numaralı dairelerine baskın yapıldığını söyleyerek, zanlıların 22 Mart’ta mahkemeye çıkarılıp birer gün ek tutukluluk aldıklarını anımsattı. Sanal bet ile ilgili olarak 20 adet ifade temin edildiğini, 22 Mart’ta da zanlı E.K’nin tutuklandığını aktardı. Suiçmez, daire 19’da yapılan aramada call center yazılımı yapan 14 bilgisayar, 1 adet cep telefonu ele geçirilerek, söz konusu call center sistemiyle bahis oyunu oynatıldığını aktardı. Daire 33’te ise 8 adet bilgisayar, 9 adet cep telefonu, banka kartları ve banka cüzdanları bulunduğunu belirten Suiçmez, yurt dışında olan kişilerin hesaplarının kullanıldığını ve 30 adet hesap cüzdanı tespit edildiğini aktardı. Ayrıca 30 bin 700 TL nakit para, 1 adet tablet bilgisayar, 1 flaş disk ve çok sayıda kişiye ait veri tabanı bilgileri ele geçirildiğini ifade etti.

Soruşturmanın olguları…

Öte yandan aynı evde, çamaşır makinesinde yıkanmış vaziyette birçok belge tespit edildiğini söyleyen Suiçmez, sim kartlar, dekontlar, banka hesap bilgilerini içeren belgelerin kurutularak tespit edilmeye çalışıldığını aktardı.

Daire 33’de bulunan bilgisayardaki hesapların incelenmesi için gönderildiğini, söz konusu bahis oynatılan sitelerin kapalı olduğunu söyleyen Suiçmez, zanlılarla ilgili bilgiler verdi.

Zanlılar B.S. ve H.C.Y’nin call center sistemini ortak kurduğunu, zanlı Ç.A’nın call center sorumlusu ve hesap toplayıcısı, zanlı Y.U.’nun tasarrufunda aranan 5 kişiye ait banka kartları bulunduğunu, zanlı B.L:Ç’nin hesap toplayıcı ve personele eğitim veren kişi olduğunu söyledi. Suiçmez, apartmanda kapıcı olan zanlı N.A’nın 19 bin 562 TLyi zanlı T.B’ye teslim edeceğine dair hakkında ifade bulunduğunu hatta polisin baskına geldiğinde polise yardım etmek yerine dairelerdeki kişilere uzaklaşmaları yönünde anons verdiğini belirtti. Suiçmez, zanlı T.B’nin bankadan 19 bin 562 TL’yi çekip teslim eden zanlı olduğunu aktardı. Zanlılar M.K: ve H.Ü.’nün tasarrufunda farklı kişilere ait cep telefonu ve banka kartı numaralarıyla tespit edildiğini kaydeden Suiçmez, zanlı Y.B.’nin ise sistem kurucu ve eğitimci olduğunu, zanlılar V.S., T.T., Y.P.’nin birlikte daire 19’a geldiklerini ve bağlantılarının araştırıldığını belirtti. Suiçmez, zanlı H.C.Y.’nin ise müşteri ile yaptığı yazışması ve tombala oynattığını belirterek, zanlı E.K.’nin ise zanlı M.K. ve H.Ü. ile birlikte kaldığını ve belgeleri çamaşır makinesine atarak yıkadığının tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmayla ilgili tahkikatın devam ettiğini, ayrı dairlerde olan call center ile finans işlerinin birlikte yürütülüp yürütülmediğinin araştırılacağını aktaran Suiçmez, zanlıların tahkikat maksatlı 7 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Avukatların itiraz etmemesi üzerine Yargıç Mesutoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi gerekçesiyle 14 zanlının da 7’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.