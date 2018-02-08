Türkiye, "vize serbestisine hazırım" mesajı verdi

Türkiye, Avrupa Birliği'nin (AB) taahhüt ettiği vize serbestisinde kalan son kriterlere yönelik çalışma planında "vize serbestisine hazırım" mesajı verdi.

AA muhabirinin kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın, AB Komisyonunun Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'a verdiği vize serbestisine yönelik çalışma planı belgesinde 7 kritere ilişkin başlıklar bulunuyor.

Buna göre, terörle mücadele yasasının gözden geçirilmesi kriteri kapsamında, Terörle Mücadele Kanunu'nun 7'inci maddesine "eleştiri amacıyla" ya da "habercilik sınırını aşmayacak" biçimde düşüncenin ifade edilmesinin suç teşkil etmeyeceğine dair ibare eklenecek.

AB STANDARTLARINDA TAM UYUMLU BİYOMETRİK PASAPORT ÇIKARTILMASI

Çalışma planında, Türkiye'nin 1 Kasım 2016'dan itibaren çiplerinde parmak izi verileri içeren uluslararası pasaportları tedavüle soktuğu anımsatılarak, ikinci nesil e-Pasaportların da nisandan itibaren verilmeye başlanacağı belirtildi.

AB-TÜRKİYE GERİ KABUL ANLAŞMASI’NIN TÜM MADDELERİNİN UYGULANMASI

Türkiye'nin zaten Geri Kabul Anlaşması'ndan kaynaklanan sorumluluklarını etkili biçimde yerine getirdiği ifade edilen çalışma planında, vize serbestisi verilmesi halinde, Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması'nın tam olarak uygulanmasının eş zamanlı olarak yürürlüğe sokulacağı bildirildi.

AB STANDARTLARINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Çalışma planında, Türkiye'nin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda değişikliğe olumlu baktığı, bu bağlamda ilgili maddelerin AB yasaları ile uyumlu biçimde gözden geçirileceği ya da değiştirileceği kaydedildi.

EUROPOL İLE OPERASYONEL İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI YAPILMASI

Çalışma planında, Ankara'nın, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki değişikliklerin Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulmasıyla eş zamanlı olarak, Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ile operasyonel iş birliği anlaşması yapılmasına hazır olduğu mesajı verildi.

SUÇ BAĞLANTILI KONULARDA AB ÜLKELERİYLE ETKİLİ YASAL İŞ BİRLİĞİ YAPILMASI

Öngörülen yol haritasına göre, Türkiye, "suç bağlantılı konularda AB’nin tüm ülkeleriyle etkili yasal iş birliği yapılması" konusunda AB Komisyonundan yasa teklifi çıkmasını bekliyor. Öte yandan planda, konuya ilişkin AB üyesi ülkelerden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile doğrudan temas kurulmayacağına da işaret edildi.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE İÇİN ÖNLEMLERİN ALINMASI

Çalışma planında, Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubunun (GRECO) tavsiyelerinin takip edilmesine ilişkin de "Siyasi Etik Kanunu" teklifinin TBMM gündeminde olduğu, Adalet Bakanlığı tarafından da Siyasi Partiler Kanunu'nda siyasetin finansmanına ilişkin değişikliklerin yapılmasına yönelik hazırlıkların devam ettiği vurgulandı.

SÜRECİN İŞLEYİŞİ

Türkiye, söz konusu çalışma planı ile taahhüt edilen vize serbestisi için AB tarafından belirlenen 72 kriteri yerine getirmiş olacağını bildirdi.

AB Komisyonunun vize serbestisi sürecine yeşil ışık yakması ve öneriyi kabul etmesi halinde konu, Avrupa Parlamentosu (AP) ve 28 ülkenin temsil edildiği AB Konseyinde karara bağlanacak.

Buna göre, komisyonun önerisi, önce AP Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesinde masaya yatırılacak. Değişiklik önergelerinin ardından AP Genel Kurulunda nihai metin oylamaya sunulacak.

AP'den vize serbestisi konusunda ret kararı çıkması halinde konu yeniden AB Komisyonunda görüşülecek.

Türkiye'ye vize serbestisine ilişkin öneri, parlamentodaki oylamada ve AB Konseyinde kabul edilirse karar, AB'nin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş olacak.

TÜRK VATANDAŞLARI HANGİ ÜLKELERE VİZESİZ SEYAHAT EDEBİLECEK

Vize serbestisinin onaylanması halinde Türk vatandaşları, Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan'a vizesiz seyahat edebilecek.

Bunların yanı sıra vatandaşlar Monaco, San Marino ve Vatikan'a vizesiz olarak gidebilecek.

Türk vatandaşları turistik ve ziyaret amaçlı seyahatlerinde bu ülkelerde her 6 ayda bir kez olmak üzere 90 güne kadar kalma hakkına sahip olacak.

Bunun yanında AB vize serbestisi sistemi Schengen üyesi olmayan İngiltere ve İrlanda içinse Türk vatandaşları vizeye tabi olmaya devam edecek.