Girne Belediyesi ve EGAD danışmanlık tarafından Kuzey Kıbrıs Turkcell’in isim sponsorluğunda 8 Nisan 2018 tarihinde düzenlenecek ve geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak “Turkcell 1. Girne Maratonu” için kayıtlar başladı. Seni hiç tanımasam da, senin için koşuyorum sloganıyla gerçekleştirilecek maraton, “3, 7 ve 21 kilometre” kadın ve erkek kategorilerinde gerçekleştirilecek.

7 ve 21 kilometre için kimlik kartı gerekli

Katılım ücreti 20 TL olarak belirlenen tüm kategoriler için kayıtlar; Girne Belediyesi giriş katında, Turkcell İletişim Merkezleri, Girne TPS TİM (Hirondel Çemberi), Lefkoşa Kaner (Dereboyu) noktaları ile M Power Sports Club’da (Çevreyolu, Çangar Showroom üzeri) yapılacak.

3 kilometre için kayıtlar 8 Nisan Pazar günü yarış saatine kadar, “7 ve 21” kilometre kategorileri için ise 6 Nisan Cuma günü saat 17.00’ye kadar yapılabilir. 7 ve 21 kilometre kayıtları için kimlik kartı fotokopisi gerekiyor.

Güngördü: Sosyal sorumluluk ve farkındalık etkinliği

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, sportif bir etkinlik yanında sosyal sorumluluk ve farkındalık etkinliği olacak maratonu bu yıl ilk kez Girne’de düzenlemenin mutluluk ve heyecanını duyduğunu söyledi. Nidai Güngördü, maratondan elde edilecek gelirin Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacağını belirterek, maraton sayesinde toplumda giderek azalan yardımlaşma ve dayanışma kültürünün canlandırılmasına katkıda bulunulacağına dikkat çekti. Güngördü, herkesi maratona katılmaya davet etti.