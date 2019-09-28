Tüp eksikliği Girne Akçiçek’te ‘tahlilleri durdurdu’

Girne Akçiçek Hastanesi’nde tahlil tüpü eksikliği nedeniyle bazı ‘yol gösterici bir tahlil’ olarak da nitelendirilen ESR kan testleri yaklaşık 3 haftadır yapılamıyor… Girne Akçiçek Devlet Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci: “Sadece acil vakalarda kullanılması için tedbir alındı” İlaç Eczacılık Daire Müdürü Ayşe Gökyiğit: “Siparişleri pazartesi hastane eline ulaşacak. Bu eksiklik bugün bilgime geldi”

Fehime ALASYA

Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’nde ESR tahlil tüpü eksikliği nedeniyle bazı kan testlerinin yapılmaması hastalardan tepki topladı, hastane Başhekimi ve İlaç Eczacılık Daire Müdürü tüplerin salı günü temin edileceğini belirtti.

Sağlık sektöründe çok sık kullanıldığı ifade edilen tüplerin eksikliği ile tahlillerin yapılamaması, hastaneye başvuran hastaların tepkisine neden oldu.

Tüplerde ‘bir miktar eksilme’ yaşandığını doğrulayan İlaç Eczacılık Daire Müdürü Ayşe Gökyiğit, yurt dışından sipariş verdiklerini ve Pazartesi günü Girne Hastanesi’ne ulaştıracaklarını belirtti.

Gökyiğit, “Siparişleri pazartesi hastanenin eline ulaşacak. Bu eksiklik bugün(dün) bilgime geldi. Yurt dışından elimize gelecek, akabinde hemen hastaneye ulaştırılacak. Maalesef iç piyasada bulunmuyor bu yüzden hemen temin edemedik.” dedi.

Girne Akçiçek Devlet Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci ise tahlillerin tamamen durma noktasında olmadığını belirterek, sadece acil ve gerekli vakalar için kullanarak tedbir aldıklarını dile getirdi.

Birinci: “Sadece acil vakalarda kullanılması için tedbir alındı”

Girne Akçiçek Devlet Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci, ESR Tahlil Tüpleriyle ilgili eksiklik yaşandığını doğrularken, tahlillerin tamamen durma noktasında olmadığını söyledi.

Ellerinde kalan sınırlı sayıdaki tahlil tüplerini sadece acil vakalarda kullanılmasına ilişkin tedbir aldıklarını belirten Birinci, Salı gününe dek eksikliğin giderileceğini de ifade etti.

Birinci, “Bir ara eksikliğini yaşadık, bakanlığa ilettik, çözüm bulacaklarını söylediler. En son 2 gün önce konuştum, tedarik edeceklerini söylediler. Bir miktar elimizde var fakat sadece acil ve gerekli vakalar için kullanıyoruz. Pazartesi ve Salı günü geleceği söylendi. Bekliyoruz. Şimdilik sadece acil vakalarda kullanılması için tedbir alındı.” dedi.

ESR Tahlil Tüpleri nedir?

Vücuttaki iltihap oranının tespit edilmesine yönelik gerçekleştirilen ESR olarak bilinen kan testlerinde kullanılan tüpler, aynı zamanda kanseri ve bağışıklık sistemi hastalıkları da dahil olmak üzere özellikle enfeksiyon söz konusu olduğunda, enfeksiyon hastalıklarında, romatizmalar hastalıklarda, lenfoma gibi bazı kanserlerde, damar iltihaplanmalarında, iltihabik durumlarda, enfeksiyonlarda yükselebilen kan değerlerinin tanısında ve izlenmesinde kullanıldığı ve ‘yol gösterici bir tahlil’ olarak bilindiği ifade ediliyor.