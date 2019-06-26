"Tüm hayallerimi gerçekleştirdim"

Özel Ünerdi, 15 yaşından beri dövmecilik yapıyor, 14 senedir ise kendi dükkanında çalışmalarına devam ediyor… Dikmenli Ünerdi, meslek aşkını ve hedeflerini anlatıyor, “Bir gün belki bunu gençlere öğretir, ders veririm” diyor.

“Halk eskiden dövmelere önyargı ile bakıyordu…”

Ünerdi, resim çizmeye küçüklükten gelen bir ilgisi olduğunu belirterek, “Dergilerde de dövme çizimleri görürdüm, çok beğenirdim. Hep ilgimi çekerdi. Tabii eskiden dövmeler bu kadar yaygın değildi. Halk buna önyargılı bakıyordu” şeklinde anlatıyor.

“Öncelikle kendi çabamla aldığım ve yaptığım aletlerle başladım”

On beş yaşındayken mesleğe atıldığını söyleyen Ünerdi, “Öncelikle kendi çabamla aldığım ve yaptığım aletlerle başladım. Sonrasında ise bir arkadaş aracılığıyla yurtdışından alet getirdim ve işimi daha profesyonelce yapmaya başladım. Şimdiye kadar yurt dışında birçok eğitimlere katıldım” diye konuşuyor.

“Yurtdışında çalışmak da en büyük hayallerim arasındaydı ve bunu başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum”

Şu anda adada dövmeci olarak oldukça iyi tanınan Ünerdi, “Kıbrıs’ın her yerinden ve yurtdışından müşterilerim var. Zaman zaman ben de yurtdışında fuarlara katılıyor, orada da çalışıyorum. Yurtdışında çalışmak da en büyük hayallerim arasındaydı ve bunu başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum” diyor.

Çizime ve yağlı boyaya her zaman yeteneğinin olduğunu vurgulayan Ünerdi, kendi tasarımları olduğunu da belirtiyor. Bu noktaya gelene kadar birçok yol kat ettiğini dile getiriyor.

“İlerleyen yaşlarda belki isteyenlere ders verebileceğim bir okul kurarım, neden olmasın…”

Ünerdi, sözlerine şöyle devam ediyor: “Mesleğe ilk başladığım zamanlarda çevremden çok tepki almıştım, insanlar çocuklarının benimle takılmasını pek istemezdi, ‘Çocuğuma dövme yapmasın, memur olamaz’ falan diye düşünürdü. Tabii zamanla bu algı ülkemizde değişti, görünürlük arttı… İlk profesyonel Kıbrıslı Türk dövmeci benim diyebilirim… Bu mesleğe başlayacak kişinin kesinlikle belli kriterlerde olması lazım. Yani resim yeteneği olması ve profesyonellerden eğitim alması gerekiyor. Sonuçta yapacağınız dövme karşıdaki kişinin vücudunda kalıcı olacak bir şey… Ben mesleğimden çok mutluyum ve böyle devam edeceğim. İlerleyen yaşlarda belki isteyenlere ders verebileceğim bir okul kurarım, neden olmasın?”.