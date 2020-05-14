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"Toplam 988 test yapıldı, pozitif vaka yok"

"Toplam 988 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 988 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 988 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Pilli, bugün Covid-19 testlerinin gıda sektörü çalışanlarına ve pazarcı esnafına , bazı meslek guruplarına ,Değirmenlik Belediyesi çalışanlarına ,Gazi Mağusa Devlet Hastanesi,  Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.  

 

14 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu

Bugün Yapılan Test Sayısı: 988 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: Yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 28.621  

Toplam Vaka Sayısı- 108 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: Yok  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok

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