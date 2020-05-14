"Toplam 988 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 988 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Pilli, bugün Covid-19 testlerinin gıda sektörü çalışanlarına ve pazarcı esnafına , bazı meslek guruplarına ,Değirmenlik Belediyesi çalışanlarına ,Gazi Mağusa Devlet Hastanesi, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.

14 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu

Bugün Yapılan Test Sayısı: 988

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: Yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 28.621

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: Yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok