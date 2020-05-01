Toplam 862 test yapıldı, pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 862 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını, bir kişinin tedavisini tamamlayarak taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid -19 testlerinin Mağusa Polis Müdürlüğü , İskele Polis Müdürlüğü , Mağusa ve Yeniboğaziçi Belediyesi çalışanları, Güzelyurt Cypfruex çalışanları, Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı personeli, Mağusa Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi, Girne Akçiçek Hastanesi, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.

Bakan Pilli'nin , 1 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 862

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 1

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 13129

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 102

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 2

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok