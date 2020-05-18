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“Toplam 201 test yapıldı, pozitif vaka yok”

“Toplam 201 test yapıldı, pozitif vaka yok”

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 201 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 201 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Pilli, bugün Covid-19 testlerinin, Mağusa Devlet Hastanesi, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Polikliniklerine giden vakalar, gıda sektörü çalışanları ve bazı sağlık çalışanlarına yapıldığını açıkladı.  

 

18 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu

Bugün Yapılan Test Sayısı: 201   

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 30.496 

Toplam Vaka Sayısı- 108 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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