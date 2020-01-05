TMK öğrencisi Derin Ahmetoğlu’nun yazdığı kitabın tanıtımı yapıldı

Türk Maarif Koleji 10’uncu sınıf öğrencisi Derin Ahmetoğlu’nun İngilizce yazdığı ‘Mission VorVıx’ adlı romanının tanıtım ve imza günü gerçekleşti.

Rüstem Kitabevi’nde düzenlenen imza gününe yoğun ilgi oldu.

Mission VorVıx ‘VorVıx’ın görevi’ adlı kitap, bilim kurgu türünde yazılmış bir eser.

13 yaşında gördüğü bir rüya üzerine kitabı yazmaya karar veren Derin Ahmetoğlu 2 yılda kitabı tamamlayarak okuyucularla buluşturdu.

Derin Ahmetoğlu’nun annesi Hurey Cambaz Ahmetoğlu da kızının yazdığı kitapla ilgili duygularını paylaştı.

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı sponsorluğunda basımı gerçekleşen kitaptan elde edilecek gelirin yarısıyla maddi yönden ihtiyacı olan iki öğrenciye 1 yıl boyunca eğitim bursu sağlanacak.

38 yıllık eğitimci İngilizce Öğretmeni Berna Yılmazoğlu kitabın oldukça başarılı bir şekilde yazıldığını ve Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı olarak destek vermek istediklerini aktardı.

‘Mıssıon VorVıx’ adlı kitap bugünden itibaren Rüstem kitabevi, deniz plazalar ve doku kitabevinde satışa sunuldu.