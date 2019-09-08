“TL’nin değer kaybı, pahalılık etkisi veriyor”

UÇAK BİLETLERİ NEDEN PAHALI? / İLGİLİ ÇEVRELERE SORDUK



Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner’in ‘uçak biletlerinin pahalılığının turizme olumsuz etki ettiğini’ söylemesi turizmde yeni bir tartışmayı fitilledi. Otelciler Birliği (KTOB) Başkanı Dimağ Çağıner’in, pahalı uçak biletlerinin turizmi olumsuz etkilediğini söylemesi ve önlem alınmasına dikkat çekmesi üzerine, Ercan Havaalanı yetkilileri YENİDÜZEN’e konuştu, pahalılığın dövizden kaynaklandığını ve insanların alım gücünün düştüğünü iddia etti. Çağıner’in ‘Yolcular tümüyle Larnaka’ya kayacak’ açıklaması üzerine, Pegasus Kıbrıs Genel Müdürü Zeki Ziya konuşarak “Larnaka’nın tercih edilmesinin sebebi yine fiyatlar değil, aktarmalardır” dedi. Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Erkan Kilim: “Türk Lirasının değer kaybı ile normal sayılabilecek rakamlar pahalı gelmeye başladı”

Dila ŞİMŞEK

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB) Başkanı Dimağ Çağıner’in, pahalı uçak biletlerinin turizmi olumsuz etkilediğini söylemesi ve önlem alınmasına dikkat çekmesi üzerine, Ercan Havaalanı yetkilileri YENİDÜZEN’e konuştu, pahalılığın dövizden kaynaklandığını ve insanların alım gücünün düştüğünü iddia etti.

Çağıner’in ‘Yolcular tümüyle Larnaka’ya kayacak’ açıklaması üzerine, Pegasus Kıbrıs Genel Müdürü Zeki Ziya “Larnaka’nın tercih edilmesinin sebebi yine fiyatlar değil, aktarmalardır” dedi.

T&T Ercan Havalimanı Genel Müdürü Serhat Özçelik ise, “Türk Lirası'nın düşük olması, asgari ücretin hayat pahalılığı ile uyuşmaması, fiyatları ‘pahalı’ gösteriyor. Yani 3000 TL maaş kazanan bir kişi için 700 TL uçak bileti tabii ki pahalı, 100 TL olsa ucuz olurdu. Ancak bu da, dövizle karşı karşıya olduğumuz için sağlanamıyor” şeklinde konuştu.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’den, toplantıda olması nedeniyle görüş alınamadı.

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Erkan Kilim de konu ile ilgili görüş belirtti, fiyatlarda düşüş yaşanmaya başladığını söyleyerek “Türk Lirası'nın değer kaybı ile ‘normal’ sayılabilecek rakamlar pahalı gelmeye başladı” dedi.

“Bir uçağın Ercan’dan İstanbul’a gitmesi, çalışan, yakıt, bakım ve birçok masrafla birlikte çok büyük rakamlara yükseliyor”

Özçelik, “Larnaka’dan bir bilete baktığımızda 100 Euro civarı bir fiyat görüyoruz, bu Euro kazanan kişiler için ‘ucuz’ ancak TL kazanan kişiler için ‘pahalı’” diyerek, en büyük sorunun dövizde yaşandığını ifade etti.

Havalimanı kazancının %47,8’i zaten devlet vergisi olduğunu dile getiren Özçelik, “Bir uçağın Ercan’dan İstanbul’a gitmesi, çalışan, yakıt, bakım ve birçok masrafla birlikte çok büyük rakamlara yükseliyor” diye konuştu.

“İngiltere’den gelen kişiler 2000’lerde 40000’ken, bu sayı günümüzde 4 Binlere düştü”

Ziya, yolcuların Larnaka’yı tercih etmeye başlamasının sebebinin ‘devlet sorunu’ olduğunu vurgulayarak, “Kuzeye gidip gelen yolcuların çok ciddi sayıda olanı Türkiye’ye çıkışlıdır, bu sebeple zaten Larnaka’ya kayma gibi bir durumu yoktur. Sorunumuz İngiltere ise, Larnaka’nın tercih edilmesinin sebebi yine fiyatlar değil, ‘aktarmalardır’” dedi.

Yaşanan düşüşün insanların alım gücünden kaynaklandığını dile getirdi.

“İngiltere’den gelen kişiler 2000’lerde 40000’ken, bu sayı günümüzde 4 Binlere düştü. Bunun da sebebi uygulanan yanlış sistem ve teşviklerdir” şeklinde açıklamada bulundu.

Pegasus Kıbrıs Genel Müdürü Zeki Ziya:

“Larnaka’nın tercih edilmesinin sebebi yine fiyatlar değil, aktarmalardır”

“Yıllarca emeğini turizme vermiş bir kişi olarak görüşlerimi belirtmek istiyorum. Yolcuların tümünün Larnaka’ya kayması söz konusu bile değildir. Kuzeye gidip gelen yolcuların çok ciddi sayıda olanı Türkiye’ye çıkışlıdır ve bunu inkar edemeyiz. Bu sebeple zaten Larnaka’ya kayma gibi bir durumu yoktur. Eğer bir düşüş yaşanıyorsa, bu da insanların alım gücü ile alakalıdır, bilet fiyatı ile değil. Sorunumuz İngiltere ise, Larnaka’nın tercih edilmesinin sebebi yine fiyatlar değil, ‘aktarmalardır’. İngiltere’den gelen kişiler 2000’lerde 40000’ken, bu sayı günümüzde 4 Binlere düştü. Bunun da sebebi uygulanan yanlış sistem ve teşviklerdir. Evet doğru, İngiltere’den gelen yolcular Larnaka’yı tercih ediyor ancak bu devletin sorunudur. 45 senedir, evimizin hakkını savunamadık. Sorunun esasına inmeden, sanki tek sorunumuz Ercan fiyatları gibi davranmak hedef şaşırtmaktır. Tüm bunlara rağmen, coğrafi konumumuzdan dolayı turist sayımızın iyi olduğuna inanıyorum. Önemli olan turist satın almak değil, insanların ulaşımını engelleyen sorunlara odaklanmaktır”

T&T Ercan Havalimanı Genel Müdürü Serhat Özçelik:

“Türk Lirası'nın düşük olması, asgari ücretin hayat pahalılığı ile uyuşmaması, fiyatları ‘pahalı’ gösteriyor”

“Ercan Havalimanı’ndaki bilet pahalılığına şu açıdan katılıyorum: Türk Lirasının düşük olması, asgari ücretin hayat pahalılığı ile uyuşmaması, fiyatları ‘pahalı’ gösteriyor. Yani 3000 TL maaş kazanan bir kişi için 700 TL uçak bileti tabii ki pahalı, 100 TL olsa ucuz olurdu. Ancak bu da, dövizle karşı karşıya olduğumuz için sağlanamıyor. Larnaka’dan bir bilete baktığımızda 100 Euro civarı bir fiyat görüyoruz, bu Euro kazanan kişiler için ‘ucuz’ ancak TL kazanan kişiler için ‘pahalı’. Aslında en büyük sorun, Türk Lirasının değerindedir. Havalimanı kazancının %47,8’i zaten devlet vergisi, bir uçağın Ercan’dan İstanbul’a gitmesi, çalışan, yakıt, bakım ve birçok masrafla birlikte çok büyük rakamlara yükseliyor. Uçak biletlerinin döviz dışında düşebilmesinin tek olanağı ise, arz ve talep meselesidir. Eğer talep olursa, fiyat da düşer. Larnaka ile kıyaslanabilmemiz ve turizme olan etkimiz konuşulabilmesi için, yatak sayısına, nüfusa, ülkenin şartlarına da bakmamız gerekiyor.”

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Erkan Kilim:

“Türk Lirası'nın değer kaybı ile ‘normal’ sayılabilecek rakamlar pahalı gelmeye başladı”

“Uçak bilet fiyatlarında şu sıralarda bir gerileme başladı. Ercan’dan İstanbul Havaalanlarına 500 TL civarı bilet bulunabiliyor. Artık yaz tatili sezonu bitti, okulların açılmasına ramak kaldı. Bu yüzden Yılbaşına yaklaştığımız sırada turizm canlanacaktır. Fiyatların düşmesinin elbette ki olumlu bir etkisi olacaktır. Ancak bana göre buradaki asıl problem dövizden kaynaklanıyor. Türk Lirasının değer kaybı ile ‘normal’ sayılabilecek rakamlar pahalı gelmeye başladı…”