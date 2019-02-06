TİYATROCUK EKİBİ Beğeni ile izlendi

Tiyatrocuk Ekibinin büyük ilgiyle izlenen ve kahkahalara boğan komedi oyunu "Bizim Evde Neler Oluyor?" bu kez bir kadının hayati tedavisine yardım eli uzatmak için Girne'de sahnelendi

Bir kadının tedavisi için yardım eli uzatmak isteyen duyarlı izleyiciler Girne’de GAÜ Kongre Merkezi’nde geceye katkı koydu. Sağlıkla ilgili ‘buruk’ bir destek vermek isteyenler, o gece yine de kahkaha dolu keyifli bir gece geçirdiler

Oyuncu kadrosu ağırlıklı olarak öğretmenlerden oluşan Tiyatrocuk Ekibi’nin geçtiğimiz sezona damga vuran "Bizim Evde Neler Oluyor?" oyunu bir kez daha tiyatro severlerle buluştu. İzleyenleri kahkahaya boğan oyun 25 Ocak Cuma akşamı, Girne’de GAÜ Spectrum Kongre Merkezi'nde perde aldı.

Biletleri 20 TL'den satışa sunulan oyundan elde edilen gelir beynine stent takılması için bekleyen bir kadının tedavisi için kullanılacak.

KAHKAHA DOLU KEYİFLİ BİR GECE

Bir kadının tedavisi için yardım eli uzatmak isteyen duyarlı izleyiciler Girne’de GAÜ Kongre Merkezi’nde geceye katkı koydu. Sağlıkla ilgili ‘buruk’ bir destek vermek isteyenler, o gece yine de kahkaha dolu keyifli bir gece geçirdiler. Tiyatrocuk Ekibi’nin sahnelediği “Bizim evde neler oluyor” oyunu büyük bir beğeni ve alkışlarla izlendi.

Şebnem Çobanoğlu ve Seçil Besim’in yazıp düzenlediği oyunda, Ruhsan Ankay, Zekiye Boral, Birol Tatlıcıoğlu, Seçil Besim, Aslıhan Korkmaz, Şebnem Çobanoğlu, Gözde Latifoğlu, İbrahim Toprak, Nilgün Ortaş, Zehra Faiz, Aytül Türkkan rol alıyor.