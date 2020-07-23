Tır şoförleri de Mağusa Limanı’ndan ‘test’le çıkabilecek, 7 gün giriş-çıkış yapacak

Dila Şimşek

Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na yaptığı yazılı bilgilendirmede, önceden belirtilen yolcu kısıtlamalarına dair yeni düzenlemeler yaptı, şoför, asker ve yolcu gelişlerini esnetme kararı aldı.

Alınan yeni kararlara göre, bundan böyle tır şoförleri de PCR testi yaptıracak, sonucu çıkana kadar limanda kendisini izole edecek, negatif çıkan kişiler ülkeye girebilecek.

Test sonucu negatif çıkan şoförler, 7 gün içinde adaya gelip gidebilecek. Yeni düzenleme ile Girne Limanı’ndan günde 300, Mağusa Limanı’ndan ise 200 kişi adaya gelebileceği de belirtildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, 20 Temmuz’da bu genelgeyi liman personeli ile paylaştı.

YENİDÜZEN’e konuşan GÜÇ-SEN Başkanı Abdullah Özdoğan, “Önceden tırlar şoförsüz olarak geliyordu. Şimdi negatif PCR testi olan bir şoför, 7 gün boyunca testini kullanabilecek, giriş çıkış yapabilecek…” dedi, alınan kararların riskli olduğunu söyleyerek kınadı.

“Şoförler test sonucu negatifse 7 gün içinde tekrar gelebilecek”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 10 Temmuz 2020 tarihli BUB 0.00-661 01-20 E. 1032 ve 15 Temmuz 2020 tarihli BUB 0.00-001 07-20 E. 1068 sayılı yazıları olarak düzenlemeleri aktardı.

Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na yaptığı yazılı bilgilendirmede, önceden belirtilen yolcu kısıtlamalarına dair yeni düzenlemeler yapıldı.

Bu kapsamda 25 Temmuz itibariyle, Girne Turizm Limanı’na sefer yapacak iki gemiden her biri günlük 150’şer kişi olmak üzere (sivil, asker, şoför) toplam 300 yolcu taşıyabilecek.

Aynı tarihte Mağusa Limanı’na sefer yapacak tüm işletmelerde öncelik şoförlere verilecek. Toplam 200’ü geçmeyecek kadar yolcuya da izin verilecek. Bu sayıya ise şoförler tabii tutulmayacak…

25 Temmuz itibariyle ülkeye gelen nakliye şoförleri, 3 ile 7 gün aralığında yapılacak PCR testleri negatif çıkarsa ülkeye girebilecek. Şoförler, test sonucu çıkana kadar limanda geldikleri araçta bekleyecek. Şoförler test sonucu negatifse 7 gün içinde tekrar gelebilecek.

Buna göre, PCR testi negatif çıkan yolcuların ülkeye girişi konusunda, seyahat öncesi 3. ve 5. gün aralığı göz önünde bulundurulacak. Testin sonucu, numune verilen tarih baz alınarak değerlendirilecek.

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) Başkanı Abdullah Özdoğan:

“Kısıtlamaların genişletilmesini kınıyoruz”

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) Başkanı Abdullah Özdoğan, yeni genelgenin önceki kısıtlamaların tamamen aksine olduğunu ifade etti. Özdoğan, PCR testi yapılacak şoförlerin, negatif sonucunun 7 gün boyunca geçerli olacağını belirterek, “Bu süreçte Türkiye’ye gidip temaslarda bulunup dönebilirler. Şoför limana geldiğinde de burada personelle çeşitli temasları olacak. Biz tırların içini de denetliyoruz, temas kaçınılmaz olacak. Genelgeye göre, şoför kabin içinde kendisini izole edecekmiş test sonuçları çıkıncaya kadar… Ancak her insanın ihtiyaçları var, bu nedenle yeni alınan kararları güvenli bulmuyoruz. Tüm bunları çok riskli görüyoruz. Önceden tırlar şoförsüz geliyor, biz burada aracı tahliye ediyorduk…” şeklinde konuştu.