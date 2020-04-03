TED Koleji, tüm çalışanlara maaşlarını kesintisiz ödedi

Dünya genelindeki Coronavirüs salgını nedeniyle 10 Mart Salı günü ülke genelinde eğitim ve öğretime ara verilmesine rağmen Türk Eğitim Derneği, tüm öğretmen ve çalışanların ücretlerini tam olarak ödedi. Öğretmen ve çalışanını mağdur etmeyen TED Kuzey Kıbrıs Koleji okul yönetiminden bugün yapılan açıklamada; bu zor günlerde birlik ve beraberlik mesajı verilerek her konuda öğretmen ve çalışanların yanında olunacağı kaydedildi.

Yapılan açıklama şöyle;

“ Evde kalmanın çok önemli olduğu bu günlerde, öğrencilerimiz anaokulundan lise son sınıfa kadar derslerini K12NET okul yönetim sistemi yazılımı üzerinden çevrimiçi olarak izliyorlar. Öğretmenler gün boyu öğrencilerin takibini yapıyor ve veli öğrenci iletişimimiz sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Bu süreçte öğrencilerimizin derslerinden geri kalmamaları için okulumuz büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor ” denilen açıklamada devamla şu görüşlere yer verildi:

“Türk Eğitim Derneği, ülkemiz eğitim standartlarını yükseltecek bilimsel platformlar oluşturma ve araştırma projeleri ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinçlendirme görevlerini de üstlenen, en köklü sivil toplum kuruluşlarından biridir. 21. yüzyıl becerileri ile teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Türk Eğitim Derneği ve TED Okulları, dünya standartlarında öğretim programları oluşturarak eğitim öğretimde iyi uygulama örnekleri sunmaktadır. Türk Eğitim Derneği, öncü bir kurum olarak eğitim içeriklerini geliştirmeye devam edecek ”