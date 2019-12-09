“Tatar’ın ziyaret masraflarını kim ödedi?”

Başbakan Ersin Tatar’ın 2020 Bütçesi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu sırada yerinden konuşan CTP Milletvekili Armağan Candan’ın, ziyaretlerine ilişkin soruları Tatar’ın keyfini kaçırdı.

Armağan Candan, “Tatar’ın Londra ziyaretini kim ödedi? Hükümet mi? Yoksa şahsen kendisi mi? Aynı zamanda Pazar günü sadece CNN Türk'teki programa katılmak için İstanbul'a gidişinin de masraflarını kim ödedi?” diye sordu, bu sırada konuşmasını tamamlayan Tatar, soruya yanıt vermeden öfkeli bir şekilde kürsüden indi.