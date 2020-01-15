Tatar: "UBP adına aday olmak istiyorum"

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisi adına aday olmak istediğini ve parti meclisinin bu konuda son sözü Cumartesi günü söyleyeceğini açıkladı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, bu akşam Girne’de vatandaşlarla bir araya geldi.

UBP’de 6 ilçe başkanının, 3 ay önce yaptığı toplantıda, Genel başkan ve Başbakan Ersin Tatar’ın cumhurbaşkanı adayı olması için mutabakata vardığını kaydeden Saner, tüzük gereği son sözü parti meclisinin söyleyeceğini ifade etti.

“ 4’lü koalisyon hükümetinde ülkesine hizmet edemeyen, Cumhurbaşkanlığı görevinde ülkeye nasıl hizmet edecektir” diyen Saner, Başbakan Tatar’ın Anavatan Türkiye ile yaptığı üst düzey temasların ardından, 175 milyon Türk Liralık bir kaynağın önünün açıldığını söyledi.

Saner konuşmasının sonunda, tüm partilileri, bir KKTC sevdalısı olan UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar’ı, Cumhurbaşkanlığı makamına taşımaları için çok çalışmaya çağırdı.