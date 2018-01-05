Taşkentli Mağdurlar: “Paramızı istiyoruz! Gerekirse eylem yapacağız”

YENİDÜZEN’e konuşan bir grup Taşkentli mağdur, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin eski müdürü tarafından paralarının Aralık’a kadar faiziyle birlikte ödeneceğinin söylendiğini ancak hiçbir ödeme almadıklarını belirterek, paralarının geri ödenmesini istedi.

Mağdurlar: “Bu paralar şehit çocuklarının parasıdır. Biz sigortalı olan paramızı istiyoruz. Verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Mağduriyetimiz büyük. Yılların birikimi gitti, çaresiziz. Gerekirse mukayyitlik önünde çadır kuracağız, eylem yapacağız. Olmadı yargıya gideceğiz” dedi.

YENİDÜZEN, konuyla ilgili bilgi almak üzere Kooperatif Şirketler Mukayyidi Hüseyin Sarı’ya aramasına rağmen ulaşamadı.

Didem MENTEŞ

Taşkent Kooperatif Şirketi’nde Haziran 2017’de meydana gelen ‘yolsuzluk’ olayı yargıya taşınmasına rağmen, Taşkentli müşterilerin mağduriyetleri hala giderilmedi. Kooperatif Şirketler Mukayyitliği tarafından Aralık’a kadar paraları ödeneceği söylenen mağdurlar, aylar geçmesine rağmen tek kuruş ödeme almadı. Taşkent Kooperatif Şirketi’nde yenilenen Yönetim Kurulu’nun da bu yönde adım atmaması, Taşkentli mağdurları isyan ettirdi.

YENİDÜZEN, konuyla ilgili bilgi almak üzere Kooperatif Şirketler Mukayyidi Hüseyin Sarı’ya aramasına rağmen ulaşamadı.

Taşkentlilerin mağduriyeti büyük

YENİDÜZEN’e konuşan bir grup Taşkentli mağdur, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin eski müdürü tarafından paralarının Aralık’a kadar faiziyle birlikte ödeneceğinin söylendiğini ancak hiçbir ödeme almadıklarını belirterek, paralarının geri ödenmesini istedi. Çoğu şehit maaşı parasıyla çoğunun da döktüğü alın teriyle biriktirdiği binlerce TL’nin yok olup gitmesine isyan eden mağdurlar, “Bu paralar şehit çocuklarının parasıdır. Biz sigortalı olan paramızı istiyoruz. Verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Mağduriyetimiz büyük. Yılların birikimi gitti, çaresiziz. Gerekirse mukayyitlik önünde çadır kuracağız, eylem yapacağız. Olmadı yargıya gideceğiz” şeklinde konuştu.

Taşkent Kooperatif Şirketi Yönetim Kurulu’nun bazı üyelerinin kooperatiften limit aşımı borç çektiğini iddia eden mağdurlar, “borçları olmasına rağmen bizim paralarımızla yeniden borç çekiyorlar. Devlet bu uygulamayı önlemek için yasa çıkarmalıdır” dedi.

Neler olmuştu?

2017 Haziran ayında Taşkent Kooperatifi Şirketi’ndeki hesaplarda yolsuzluk yapıldığı gündeme gelmişti. Taşkent Kooperatifi eski Yönetim Kurulu, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’ne şikayette bulunmuştu. Mukayyitlik, kişilerin mevduatlarında ve borçlarında oynama olduğu yönündeki ihbar değerlendirerek, denetim başlatmış, polise yapılan ihbarla da soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmaya bağlı olarak Taşkent Kooperatifi Şirketi’nde sekreter olarak çalışan T.G. tespit edilmişti. 448 bin 884 TL’yi sirkat ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı T.G., “müstahdem tarafından sirkat, sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme ve hesaplarda hile yapma” suçlamasıyla ilgili olarak teminatla serbest kalmıştı. Yolsuzlukla ilgili olarak 2 milyon TL civarında vurgun yapıldığından şüpheleniliyor.

Arif Çocuk:

“Kooperatifteki paralarımız sigortalıydı. Haziran ayında paralar gitti. Paraları çalan kadın suçunu çeksin. Biz onunla değil biz sigortalı paramızla ilgileniyoruz. Namık bey tarafından bize Aralık’a kadar paralarımızın faiziyle ödeneceği söylendi. Ama bugüne dek tek kuruş ödeme yapılmadı. Her hafta yetkililerle görüştük, ödenecek falan dediler ama ödemediler. İnsanlar yine kooperatife para yatırmaya başladı. Gerekirse örgütlenerek bu durumu yargıya taşıyacağız. Yeni yönetim kurulu göreve geldi. Ama bu kişilerin kooperatife borçları var ve yine borçlanmalarına hatta limitlerinden fazla borçlanmalarına izin verildi. Devlet bir yasa geçirip, kooperatiflerde bu uygulamalar için önlem almalı. Halkın parasıyla borçlanıp özel işlerinde kullanıyorlar. Borçları bitmeden yeniden borçlanmak doğru değil. Borçlu insanları yönetime koymasınlar. Ben yeni müdür Hüseyin Sarı ile de görüştüm. Paramız ödenecek denildi ama tarih verilmedi. Bir belirsizlik var. Eğer paramız ödenmezse eylem yapacağız”

Mübeccel Çakıcısoy Çelik:

“Biz paramızı geri istiyoruz. Eski müdür Namık bey yeni yönetimle birlikte paramızı faiziyle alacağımızı söyledi. ama hiçbir şey olmadı. Daha önce mukayyitliğe gidip görüştük ama hiçbir şey olmadı. Yıllardır biriktirdiğimiz paralar gitti. Aralık ayına kadar ödeneceğimiz söylendi ama tek kuruş almadık. Kooperatifin genel kurulunda mali rapor aklandı. Alkışlarla yeni yönetim kurulu göreve geldi. Onlar da hiçbir şey yapmadı. Eğer paramızı almazsak dava yoluna başvuracağız”

Nesrin Karataç:

“Ben yıllarca sterlin üzerinden yatırım yaptım. Meğerse bu kooperatife sterlin yatırımı yapılamazmış. Ben tabi sonradan öğrendim. O dönem sterlin yatırdığımı geri para alacağım zaman sterlin ödenip ödenmeyeceğimi sorduğum da sterlin olarak alacağım söylendi. Beni kandırdılar. O parayla oğluma ev alacaktım. Şimdi ev için para isterler ama para yok. o değil evde elimizden gidecek. Çok büyük mağduriyet yaşıyorum”

Hanife Çakıcısoy:

“Çocuğumuz için biriktirdiğimiz paralar gitti. Yapacaklarımızı yapamaz olduk. Biz paramızı geri istiyoruz. Bu hükümetin değil kooperatifin yapması gereken iştir. Bu şehit çocuklarının parasıdır. Bize verilen sözler tutulmalıdır. Paramız ödenmezse seçimden sonra mukayyitlik önüne gidip çadır kuracağım, eylem yapacağım”

Sevim Kalaniz:

“Şehit parasıyla yıllardır kooperatifte para biriktirdim. Sadece ben değil oğlumun ve 2 torunumun da parası vardı. Ayrı ayrı hesaplardı hepsi battı, gitti. Ne kadar para gittiğini de bilmiyorum. Torunum 17’sinde okula para yatırılacak para kalmadı. Çok büyük mağduriyet yaşıyoruz. Paralarımızın ödenmesini istiyoruz”

Cemaliye Şoförler:

“Ben hem şehit eşi hem şehit annesiyim. 40 yıldır biriktirdiğim paralar gitti. İki ayrı hesapta 200 bin TL’ye yakın param vardı. Yıllar önce Peyak’a yatırdık o battıydı, şimdi de burada gitti. Ben çocuklarıma yük olmamak için, onlar ezgi çekmesin diye paramı biriktirdim. Bir zaman öldüğümde cenaze masrafları gibi bazı masrafları benim paramdan ödesinler, sıkıya girmesinler diye biriktirirdim. Şimdi hiçbiri kalmadı. Ne yapacağız bilmiyorum. Bizleri ödemelerini bekliyoruz”