Şüpheli görülen öğrenciler ‘uyuşturucu deposu’ çıktı

Lefkoşa şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar A. W. H. A, O. T. M. İ ve İ. A. M bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Murat Özkırdar 21 Şubat 2020 tarihinde, saat 12.15 raddelerinde görevli bir polis ekibi tarafından Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, ZPG 266 plakalı araç içerisinde bulunan öğrenci zanlıların, şüpheli vaziyette tespit edilmeleri üzerine durdurulduklarının aktardı.

Polis memuru, yapılan aramada tasarruflarında yaklaşık 60 Gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınıp her üç zanlının da tutuklandığını söyledi.

Polis akabinde zanlılardan ikisinin ikametgahları içerisinde yapılan aramada; ikametgahın salonunda bulunan buzdolabı üzerinde, beyaz renk plastik tepsi içerisinde; Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan kalıntılar bulunarak emare olarak alındığını, yine ayni gün A.W.H.A kalmakta olduğu Nurullah Ataç Sokak Gülden Pülümer Öğrenci Yurdu Lefkoşa adresinde bulunan ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada yaklaşık 50 Gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet içerisinde yaklaşık 20 Miligram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde Hint Keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan siyah renk hassas tartı cihazı ile yaklaşık yarım Gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacağını ayrıca aranan emareler ve bir kişinin arandığını belirterek zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.