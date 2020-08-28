Suçlamaları kabul etmedi

METYAT isimi işyerinde çalışmakta olduğu dönemde hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı M.Ş., aleyhindeki soruşturma sürüyor. Zanlı ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Özgür Sunalp, zanlının ‘Müstahdem Tarafından Sirkat’ suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının müstahdemi olduğu METYAT Ticaret LTD'e ait mobilya siparişlerini sahiplerine teslim ettikten sonra ödeme olarak almış olduğu toplam 6 bin 370 TL nakit parayı tasarrufuna geçirip iş yeri sahibi Ahmet Yatman'a teslim etmeyerek sirkat ettiğini söyledi.

Polis, meselenin polisin bilgisine 26.08.2020 tarihinde yansıdığını ve zanlının aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifade vermediğini ve sözlü olarak vermiş olduğu beyanlarında suçunu kabul etmediğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili yürütülen soruşturmanın halen devam ettiğini, alınacak olan ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.