“Şu anda nerede var, nerede yok bilmiyoruz… Vatandaş infial içinde”

Belediyelerin ‘emir eri’ gibi kullanıldığını, etki ve yetki verilmediğini vurgulayan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Belediyeler Birliği ile yaptığı görüşmelerde bu eksikliğin kendisine iletildiğini de aktardı. Alınması gereken tedbirlere halkın riayet ettiğine değinen Başkan Özyiğit, Hükümet’in aldığı kararları sık sık değiştiğine işaret etti, “Sabah başka, akşam başka karar aldınız… Bu kadar iş bilmezlik olmaz” dedi.

Özel jet meselesi krizini de anımsatan Başkan Özyiğit, konuyla ilgili yapılan açıklamaları anımsattı, detaylı rapor istediklerini söyledi. “Neler gizleniyor, neler saklanıyor, bunu öğrenmek bu Meclis’in hakkı…” diyen Özyiğit, raporun sunulması gerektiğinin altını çizdi.

Hükümet’in bütün bilimsel raporları hiçe sayıp karantinasız açılıma gittiğini anımsatan Özyiğit, daha sonra bazı tepkiler üzerine bazı kısıtlamalara gidildiğini belirtti.

“Şu anda nerede, var nerede yok bilmiyoruz” diyen Özyiğit, artık herkesin tedirgin olduğuna işaret etti.

Hükümet’in aldığı bir ileri iki geri ve çiğnediği kararları neticesinde bu noktaya gelindiğini belirten Özyiğit, ‘Pandemi Hastanesi’ konusunu dahi çözemeyerek Türkiye’ye havale ettiğine değindi.

Vatandaşın artık infial içinde olduğunu belirten Özyiğit, yapılması gerekenle ilgili son sözün uzmanlarda olması gerekliliğine vurgu yaptı. Bir yandan Pandemi Merkezi oluşturduk denilirken, aynı günün akşamı Türkiye’ye hasta sevk edildiğinin açıklandığına değinen Özyiğit, Türkiye’nin durumu ortadayken, Türkiye’ye de yük olunduğunu belirtti.

‘Kimlerin sevk edildiğinin’ de soru işareti olduğuna işaret eden Özyiğit, sevklere kimin karar verdiğinin de açıklanması gerekliliğine vurgu yaptı.

“Eğitim Bakanlığı 6 ay uyudu”

Eğitime ilişkin de konuşan Özyiğit, “Sayın Bakan 6 ay Bakanlığınız uyudu… hep o sıfır vakalı günlere odaklandınız ama maalesef olmadı” diye Eğitim Bakanı’na seslendi, “Çocuklar gidemedi işte” dedi.

Eğitim Bakanlığı’nın kötü senaryoya yönelik hiçbir hazırlık yapmadığını söyleyen Özyiğit, “Onlıne eğitimde umarım beklenen verim alınır. Bir tek çocuğumuzun bile bunu alamaması büyük kayıptır” dedi.

Yükseköğrenime ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Cemal Özyiğit, üniversite öğrencilerinin ne kadarının geleceğinin ekonomi açısından da çok önemli olduğuna vurgu yaptı, öğrencilerin fiziki olarak ülkeye gelmelerine olanak sağlayacak çözümler bulunması gerektiğinin altını çizdi.

“Ekonomi içler acısı”

Ekonominin de ‘içler acısı’ olduğu görüşünü belirten TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğt, evine ekmek, aş götüremeyen insan sayısının her geçen gün arttığına işaret etti.

Devletin kapanma riski ile karşı karşıya kalan iş yerleri ve işten çıkarılanlara katkı için çalışma yapması gerekliliğine de vurgu yapan Özyiğit, ‘kredi’ desteğinin doğru bir adım olmadığını kaydetti.

TDP’li 3 vekil olarak bir güvensizlik önergesine imza attıklarını anımsatan Başkan Özyiğit, beklentinin esasen Hükümet’in çekilmesi olduğunu belirtti, Hükümeti de halkın bu beklentisini yerine getirmeye çağırdı