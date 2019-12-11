“Spor için ayrılan para hangi alanlarda kullanıldı”

CTP Milletvekili Armağan Candan, BRT’ye 15 münhalsiz ve ilansız istihdam yapıldığı duyumu aldıklarını söyleyerek, Başbakan’ın açıklama yapmasını istedi. Seçim dönemine girildiğini dile getiren Candan, HP’nin de bu konunun takipçisi olması gerektiğini belirtti. Candan, İstatistik Kurumu’nun hayata geçtiğini, bunun önemli bir gelişme olduğunu, kadrosunun güçlendirilmesi daha etkin şekilde çalışması gerektiğini dile getirerek, DPÖ Yasası’nın durumunun ne aşamada olduğunu sordu.

Spor alanında dörtlü hükümet dönemindeki çalışmalara değinen Candan, Spor Şurası yapıldığını, Atatürk Spor Salonu’nda bazı bölümlerin yenilendiğini, bazı futbol sahalarının yenilendiğini, çim sahaların bakım çalışmaları yapıldığını, BTM hakem paralarının ödenmesine başlandığını söyledi.

Candan, spor için ayrılan paranın spor için hangi alanlarda kullanıldığını sordu. Federasyonlar bütçesinin önemli bölümünün Futbol Federasyonu ve Hava Sporları Federasyonu’na aktarıldığını söyleyen Candan, tüm spor federasyonlarını daha çok desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Candan, Spor Dairesi Müdürü ve doğrudan Başbakan’a bağlı bir koordinatör atandığını, bu çok başlılığın karmaşa yarattığı duyumu aldıklarını belirtti.

Gençlik Dairesi’ne ayrılan paranın yetersiz olduğunu kaydeden Candan, eleştirilerde bulundu.