Son yılların yeni trendi ‘tarladan çilek toplamak’

Fehime ALASYA

Yeşilırmak-Yedidalga’da yaygın üretimi ile bilinen çilek yetiştiriciliği, bölgeye turizm akışını sağlamaya devam ederken, çilek yetiştiriciliği Lefke- Gaziveren gibi civar bölgelere dek yayılmış durumda.

Özellikle ailelerin hafta sonu gezisini tatlandıran ‘çilek bahçeleri’ en çok da çocuklardan ilgi görüyor…

Gaziveren bölgesinde, ana yol üzerindeki bahçesinde her mevsim sebze, meyve üretimi yapan Mustafa Karabacak, yılın dört veya beş ayını çilek üretimi için ayırıyor.

Suyun bol olduğu, toprağın verimli olduğu ve güneşli yerde, çilek yetiştiriciliği yapılabilineceğine dikkat çeken Karabacak, Gaziveren’de de çilek yetiştirebildiğini ifade etti.

Dört yıldır çilek yetiştiriciliği ile uğraşan Mustafa Karabacak, bunun hem zahmetli hem de çok fazla su isteyen bir üretim olduğunu anlatıyor.

TARLADAN ÇİLEK TOPLAMAYA HAFTA SONLARI BÜYÜK TALEP…

Son yılların çok fazla talep edilen faaliyeti olan ‘tarladan çilek toplama’ genç, yaşlı, birçok kesimden talep görürken, en büyük alıcısı ise çocuklar…

“Aileler, çocuklarını tarlaya getirip çilek toplamasına, dalından koparıp yemesine izin veriyor, hem çocuklar hem de aileler çok mutlu oluyor ve güzel vakit geçiriyor” diyen Mustafa Karabacak, çileğin kilo ile satışından çok, tarlada toplanmasına talep olduğunu anlatıyor.

“SÜREKLİ BAKIM İSTEYEN BİR MEYVE…”

Yaklaşık dönüm arazi içerisinde 25 bin kök çilek eken Karabacak, bu üretimde ‘işçiliğin’ çok olduğuna dikkat çekiyor. Karabacak, “Çilek işçilik isteyen bir meyvedir. Ekmesi, budaması, sulaması, akşama dek tarla içindeyim. Otları temizliyorum, sürekli bakım isteyen bir meyvedir. En büyük giderimiz ise sudur. Mevsimi de üç aydır. Çok şükür emeğimizi ve masrafımızı da çıkarıyoruz. Türkiye’den küçük fideler şeklinde gelen fidanları önce tarlaya ekiyoruz, sulayıp, bakımını yapıyoruz, büyüyüp serpilince budaması yapılıyor, her zaman ilgi ve bakım istiyor.” diyor.