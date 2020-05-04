Son haftada 229 ihlal
Sokağa çıkma yasağı uygulamasının son haftasında toplam 229 kişinin yasağı ihlal ettiği belirlendi.
Sokağa çıkma yasağı uygulamasının son haftasında toplam 229 kişinin yasağı ihlal ettiği belirlendi.
Aynı hafta içinde yasağa rağmen 4 iş yerinin açık bulundurulduğu, sokağa çıkan toplam 58 kişinin ise maske takmadığı tespit edildi.
Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:
Sokağa çıkma yasağı kapsamında, 27 Nisan 04 Mayıs 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasındaki bir haftalık süreçte ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde toplam 135 kişinin kısmi, 94 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 229 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, yasağa rağmen 4 iş yerinin açık bulundurulduğu, sokağa çıkan toplam 58 kişinin ise maske takmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
03 - 04 Mayıs 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında ise (dün), ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 7 kişinin kısmi, 12 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 19 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 6 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir”