Kuzey Kıbrıs'ta iktidar ortakları farklı açıklamalarla Maraş'ı gündeme taşırken Türkiye basını Maraş'ın Türk yönetiminde açılacağına dair haberler yayınladı.

Kapalı Maraş açılımı, “envanter sayımı” ile sınırlı kalırken, hükümet yetkililerinin çelişkili açıklamaları üzerine, Türkiye’deki bazı basın organları da konuyu manşet yaptı.

Türkiye’deki iktidara yakın gazeteler, konuyu manşetten şu başlıklarla aktardı:

Yeni Şafak Gazetesi: “Doğu Akdeniz’deki kuşatmaya karşı biz de Maraş’ı açıyoruz: Şimdi siz düşünün”

Türkiye Gazetesi: “Yavuz Akdeniz’e iniyor, Maraş açılıyor: Kıbrıs’ta meydan okuduk”

Hürriyet Gazetesi: “45 yıllık hayalet uyanıyor”

Yenişafak manşetten yayınladığı haberin üst başlığına “Doğu Akdeniz’deki kuşatmaya karşı bir de Maraş'ı açıyoruz” yazdı. Gazete "KKTC, Türkiye'nin koordinasyonuyla Maraş'ı açma kararı aldı” ifadelerini kullandı.