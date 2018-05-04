Sıcaklık düşecek

Bahar ayları olmasına karşın yaz sıcaklarının hakim olduğu bölgede, 35 dereceye varan hava sıcaklığı hafta sonu da devam edecek ancak pazartesiden itibaren yağmurla birlikte 6 derecelik düşüş olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporundan derlenen bilgilere göre, 35 dereceye varan sıcaklık hafta sonu da etkili olacak. Pazartesiden itibaren ise 3 gün yer yer sağanak yağmur bekleniyor. Yağışlı havayla birlikte hava sıcaklığı da 6-7 derece düşüşle en fazla 28 derece dolaylarında seyredecek.