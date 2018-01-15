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Serdarlı ve Vadili’de UBP, Pile’de CTP dikkat çekti

Serdarlı ve Vadili’de UBP, Pile’de CTP dikkat çekti

Karma köy Pile’de sandıktan CTP birinci parti çıktı, Mağusa belediye sınırları içerisinde UBP fark attı.

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Kıbrıslı nüfusun birlikte yaşadığı karma köy Pile’de, 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimleri’nden Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) birinci çıktı. CTP, Pile’deki % 31.5 oy oranı ile dikkat çekerken, bu bölgede içerisinde Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi’nin (HP) neredeyse eşit oy oranına ulaşması da gözden kaçmadı.


Mağusa sınırları

Mağusa belediye sınırları içerisinde Ulusal Birlik Partisi tüm partiler önemli bir fark atarken; özellikle Beyarmudu, Serdarlı ve Vadili’de % 40’ı aştı.
Cumhuriyetçi Türk Partisi ise Akdoğan’da % 32 oy oranı ile dikkat çekti.

Paşaköy ve İnönü’de YDP dikkat çekti

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ise Paşaköy ve İnönü’de % 18’e ulaşan oy oranları ile dikkat çekti. Bu sandıklarda YDP ikinci parti konumuna yükseldi.
Bir başka dikkat çekici unsur ise Mağusa sandıklarında geçersiz oyların fazlalığı oldu. Yeni Boğaziçi’nde % 12.3, Vadili’de % 16.9, Tatlısu’da % 14.7, Mağusa’da % 15 oy geçersiz çıktı.

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