Serdarlı ve Vadili’de UBP, Pile’de CTP dikkat çekti

Kıbrıslı nüfusun birlikte yaşadığı karma köy Pile’de, 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimleri’nden Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) birinci çıktı. CTP, Pile’deki % 31.5 oy oranı ile dikkat çekerken, bu bölgede içerisinde Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi’nin (HP) neredeyse eşit oy oranına ulaşması da gözden kaçmadı.



Mağusa sınırları



Mağusa belediye sınırları içerisinde Ulusal Birlik Partisi tüm partiler önemli bir fark atarken; özellikle Beyarmudu, Serdarlı ve Vadili’de % 40’ı aştı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi ise Akdoğan’da % 32 oy oranı ile dikkat çekti.



Paşaköy ve İnönü’de YDP dikkat çekti



Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ise Paşaköy ve İnönü’de % 18’e ulaşan oy oranları ile dikkat çekti. Bu sandıklarda YDP ikinci parti konumuna yükseldi.

Bir başka dikkat çekici unsur ise Mağusa sandıklarında geçersiz oyların fazlalığı oldu. Yeni Boğaziçi’nde % 12.3, Vadili’de % 16.9, Tatlısu’da % 14.7, Mağusa’da % 15 oy geçersiz çıktı.