Sendikalar eylem yapacak

Sendikal Platform üyesi yedi sendika yarın saat 10:30'da Başbakanlık önünde basın açıklaması ve eylem gerçekleştirecek.



KTÖS’ten yapılan açıklamada, eylemin “hükümet yetkilileri hakkında çıkan yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili” olduğu kaydedildi.

Eyleme, Sendikal Platform Üyesi KTÖS, KTOEÖS, DAÜ-SEN, KTAMS, DEV-İŞ, ÇAĞ-SEN ve KOOP-SEN destek veriyor.