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Sendikalar eylem yapacak

Sendikalar eylem yapacak

“Hükümet yetkilileri hakkında çıkan yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili” yarın sendikalar eylem yapacak

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Sendikal Platform üyesi yedi sendika yarın saat 10:30'da Başbakanlık önünde basın açıklaması ve eylem gerçekleştirecek.

KTÖS’ten yapılan açıklamada, eylemin “hükümet yetkilileri hakkında çıkan yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili” olduğu kaydedildi. 

Eyleme, Sendikal Platform Üyesi KTÖS, KTOEÖS, DAÜ-SEN, KTAMS, DEV-İŞ, ÇAĞ-SEN ve KOOP-SEN destek veriyor.

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