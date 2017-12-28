Sendikalar eylem yapacak
“Hükümet yetkilileri hakkında çıkan yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili” yarın sendikalar eylem yapacak
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Sendikal Platform üyesi yedi sendika yarın saat 10:30'da Başbakanlık önünde basın açıklaması ve eylem gerçekleştirecek.
KTÖS’ten yapılan açıklamada, eylemin “hükümet yetkilileri hakkında çıkan yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili” olduğu kaydedildi.
Eyleme, Sendikal Platform Üyesi KTÖS, KTOEÖS, DAÜ-SEN, KTAMS, DEV-İŞ, ÇAĞ-SEN ve KOOP-SEN destek veriyor.
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