Sendikal Platform: Protokolün uygulanmasına izin vermeyeceğiz

Sendikal Platform “Yok Oluşa Hayır” başlıklı bir basın toplantısı düzenledi, Kıbrıslı Türklerin kendi ayakları üzerinde durmasına müsaade edilmediğini söyledi.

Sendikal platform adına yapılan açıklamada, Türkiye-KKTC hükümetleri arasında imzalanan son protokolün de toplumu yok oluşa sürüklediği belirtildi, “Genel grev ve direnişle bu protokolün uygulanmasın dur diyeceğiz” dendi.

“Ülkemiz satılık değildir, kabul etmiyoruz” görüşünün öne çıktığı açıklamada, Türkiye ile imzalanan “İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması”nın siyasi bir dayatma olduğu iddiası ortaya kondu.