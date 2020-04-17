Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanu Kudret Özersay Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı, önümüzdeki günlerde herhangi bir sektörün açılmayacağını duyurdu.



"Bilimi dinleyeceğiz, doktorlar ve sağlık bakanlığının önerilerine göre hangi sektörlerin, ne zaman ve hangi şartlarda açılacağı önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu'nda değerlendirilecek" diyen Özersay, şu anda bir "açılma" kararı olmadığını belirtti.

Bakanlar Kurulu sonrası Başbakan Yardımcısı, Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay açıklamalarda bulundu:

- Kısmı sokağa çıkma kararı 30 Nisan’a kadar uzatıldı.

- Akşam 21:00’den sabaha kadar TAM SOKAĞA ÇIKMA yasağı da, ilçeler arası yasak da 30 Nisan’a kadar uzatıldı.

- Eczaneler ve marketlerle ilgili kararlar da 30 Nisan’a kadar uzatıldı.

- Dipkarpaz, Sipahi ve Yenierenköy’deki özel durum sonlandırıldı. Ülkenin diğer bölgelerindeki durum geçerli olacak.

- Lapta ve Alsancak girişindeki polis kontrolü kaldırılacak.

Sektörlerin ne zaman açılabileceği değerlendirildi, buna göre;

- Sağlık Bakanlığı’nın önerileri çerçevesinde hareket edilecek,

- Herhangi bir sektörün açılması kararı üretilmedi.

- Hangi sektör, nasıl açılabilir önümüzdeki hafta değerlendirilecek.



Bakanlar Kurulu Pile için değerlendirmelerde bulundu, buna göre;

-Pile’de Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği kişilere de testler yapılacak.





Bakanlar Kurulu, koronavirüs salgınına karşı önlemleri ay sonuna kadar uzattı. Buna göre, gündüzleri kısmi ve geceleri tam sokağa çıkma yasağı ile ilçeler arası seyahate getirilen kısıtlamalar 30 Nisan'a kadar devam edecek.

Marketlerin saat 20.00'de kapatılması ve eczanelerin çalışma saatlerinin de aynı kurallarla ay sonuna kadar sürmesi kararını alan Bakanlar Kurulu, Karpaz bölgesindeki üç köydeki kısıtlamaları ve Lapta ve Alsancak köylerine polis kontrolünde giriş-çıkışı ise kaldırdı.

Hangi sektörün ne zaman ve hangi koşullarda açılabileceği konusunda üç bakanlığın doktorlarla birlikte bir çalışma yapması kararını da üreten hükümet önümüzdeki günlerde herhangi bir sektörün açılması yönünde karar almadığını duyurdu.

Bakanlar Kurulu'nda alınan karar uyarınca ayrıca karma köy Pile'de yaşayan Kıbrıslı Türklere koronavirüs testi yapılacak.

Saat 14.00 sıralarında başlayan ve 18.30 civarında tamamlanan toplantıda alınan kararları Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

Özersay, rutin bazı önergeler sonuçlandırmanın yanında, kısmi ve tam sokağa çıkma yasağını ay sonuna kadar uzatmaya karar verdiklerini, 06.00-21.00 arasında uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı ile 21.00-06.00 arasında uygulanan tam sokağa çıkma yasağının ay sonuna kadar geçerli olacağını söyledi.

İlçeler arası seyahat kısıtlamasının da 30 Nisan'a kadar uzatıldığını kaydeden Özersay, marketlerin akşam 20.00'ye kadar açık tutulması ve eczanelerin çalışma saatleriyle ilgili şu anki uygulamanın da aynı şekilde uzatıldığını bildirdi.

Kudret Özersay, Karpaz bölgesinde 15 köyde başlatılan ve geçen hafta Yenierenköy, Sipahi ve Dipkarpaz'la sınırlanan tam sokağa çıkma yasağının ise kaldırıldığını; bu köylerde de ülkenin diğer bölgelerindeki gibi gündüzleri kısmi, geceleri ise tam sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıkladı. Özersay, Karpaz Koordinasyon Kurulu'nun da görevini tamamladığını ve artık böyle bir kurulun görev yapmayacağını söyledi.

Lapta ve Alsancak köylerine giriş çıkışlardaki polis kontrolünün de kaldırılmasına karar verdiklerini açıklayan Özersay, bu köylerde de ülkenin genelindeki rejimin uygulanacağını kaydetti.

EKONOMİK SEKTÖRLERİN NE ZAMAN AÇILABİLECEĞİ KONUSUNDA ÜÇ BAKANLIK VE DOKTORLAR ÇALIŞMA YAPACAK

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısında ayrıca salgın nedeniyle halen kapalı olan ekonomik sektörlerin hangi aşamada, ne zaman açılabileceği konusunda görüş alışverişi de yaptıklarını belirterek, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin bir süredir yaptıkları toplantılara doktorlarla birlikte devam etmesi kararı aldıklarını açıkladı.

Özersay, "Bizler sağlık uzmanlarının ve özellikle Sağlık Bakanlığı'nın önerileri çerçevesinde hareket etme noktasında duruyoruz. Şu an itibarıyla herhangi bir ekonomik sektörün açılması yönünde bir karar üretmedik. Önümüzdeki hafta başında bu üç bakanlık yetkilileri doktorlarla bir araya gelecek. Hangi sektör ne zaman ve hangi şartlarda açılabilir ve hangi kurala tabi olacaklarına dair çalışmalarını devam ettirecek. Yani önümüzdeki birkaç gün içine herhangi bir sketörün açılması yönünde bir karar üretmedik. Komiteden uzlaşıyla çıkacak öneriyi Bakanlar Kurulu'nda günü geldiğinde değerlendireceğiz. Bilimin gösterdiği şekilde hareket edeceğiz" diye konuştu.

PİLELİLERE TEST YAPILACAK

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, Pile köyündeki bazı gelişmeleri ve muhtarın önerilerini de değerlendirdiklerini ve Sağlık Bakanlığı'nın bu köydeki Kıbrıslı Türklere koronavirüs testi yapılması kararı aldığını açıkladı.