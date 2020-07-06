Sefer kısıtlı, bilet fiyatları uçtu… 2 bin TL’ye tek geliş!

Corona virüsü salgını nedeniyle bir süreliğine ara verilen tarifeli seferlere 1 Temmuz itibariyle başlansa da, Ercan Havalimanı’na tek yönlü geliş için yer zor bulunuyor, bulunsa da fiyatlar dudak uçuklatıyor.

Salgın süreci öncesi, İstanbul- Ercan gidiş- dönüş uçak bileti fiyatları 600-800 TL civarındayken bugün, İstanbul’dan Ercan’a tek geliş bilet fiyatı 2 bin TL’nin üzerinde…

Dila ŞİMŞEK

1 Temmuz itibariyle tarifeli seferler başlandı, günde iki sefer olarak gerçekleştirilen uçuşların fiyatları ise tavan yaptı.

6 Temmuz ila 10 Temmuz arasındaki Türk Hava Yolları ve Pegasus uçuşlarında, neredeyse hiçbir seferde yer kalmadı. Tamamen dolu olan uçuşlarda İstanbul havalimanlarından Ercan Havalimanı’na yer bulunamıyor.

Pegasus’un 6 Temmuz akşamı (bu akşam) 18:10’da gelecek uçuşunda bilet Bin 169 TL’yken, THY’nin bu hafta yer bulunan tek uçuşu, 7 Temmuz sabahı 02:25’de gelecek uçağına bilet fiyatı tam 2 Bin 90 TL.

Bu iki uçuş dışında, 10 Temmuz’a kadar olan tüm uçuşlar dolu görünüyor.

Salgın öncesi, Şubat’ın son haftasındaki İstanbul’a yönelik gidiş dönüş uçuş fiyatları, 592 TL ile 800 TL arasında değişiyordu…

Fiyat farkı iki katından fazla…

Ercan Havalimanı’na sadece THY ve Pegasus’tan günde birer uçuşları yapılırken, aradaki fiyat farkı da şaşırttı.

6 Temmuz’da İstanbul’dan kalkacak Pegasus uçağına fiyat Bin 169 TL’yken, birkaç saat sonrasında olacak 7 Temmuz 02:25’de beklenen THY uçağında tek kişilik, tek yön ekonomi bileti 2 Bin 90 TL.

Şubat sonu gidiş-dönüş bilet fiyatları 800 TL’yi aşmıyordu…

Şubat tatili sonrası düşmesi beklenen uçak bileti ücretleri, Atlasın uçuşları durdurması ile ile seyrini korumuştu. Buna göre İstanbul yönüne 550 TL’den düşük uçak biletine rastlanmazken, tatil bitiminde 15 - 22 Şubat tarihleri arasında Ercan’dan İstanbul’a seyahat etmek isteyenler en az 592 TL ile 800 TL ödemeyi gözden çıkarıyordu. Gidiş dönüş olarak ödenen bu rakamlar, 2- 15 Şubat tarihlerinde ise 879 TL ile bin 500 TL arasında değişiyordu.

Bu rakamlar tatil öncesindeki 2- 15 tarihlerinde 475 TL’den başlayıp 500 TL’ye çıkıyordu.

Uçuş saatlerine göre değişkenlik gösteren fiyatlar, tarihlerde oynandığı zaman da farklılaşıyordu.

19.99 Euro’ya (154 TL) Avrupa…

Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük düşük maliyetli havayolu şirketi Wizz Air, geçtiğimiz hafta Larnaka merkezine üçüncü bir uçak eklediğini duyurmuştu.

Yeni Airbus A320, 1 Ağustos’ta uçak filosuna katılacak, böylelikle mevcut Yunanistan seferlerine ek, Larnaka’dan Paris Beauvais, Eindhoven, Prag, Gdansk ve Girit Kandiye’ye 5 yeni sefer ilave edilmiş olacak.

Yeni indirimli seferlerin wizzair.com ve havayolu şirketinin mobil uygulamasında 19.99 Euro’ya (154 TL) satışa çıktığı duyuruldu.

Wizz Air yaklaşık bir ay önce Larnaka’ya merkez açtığını ve Larnaka ağına 11 sefer eklediğini açıklamıştı. Kıbrıs’a ilk seferini 2010 yılında başlatan havayolu şirketi, sadece 2019 yılında adaya gidiş ve gelişlerde 800 binden fazla yolcu taşıdı. Yeni eklenen seferlerle birlikte, Wizz Air, Larnaka’dan 20 ülkeye 36 hat sağlıyor.