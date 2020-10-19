Kıbrıs’ın kuzeyindeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçları, bugünkü Kıbrıslı Rum gazetelerinin manşetlerinde yer aldı.

Fileleftheros gazetesi “Seçim Sandığından Erdoğan Çıktı… Ankara İşgal Bölgelerindeki Sonuçlara Müdahale Ederek Ersin Tatar’ı Galip Çıkardı” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, seçimin kazananının Ersin Tatar olduğunu ve bu sonucun, tüm öngörüleri altüst ederek “malumu”, yani Ankara’nın kuzeydeki gelişmeleri belirleyecek sihirli değneği elinde bulundurduğunu teyit ettiğini yazdı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ilk dakikalarda Tatar’ı tebrik ettiğini ve kendisi ile Kıbrıs Türk halkına dayanışma mesajı verdiğini belirten gazete, bunun yanı sıra Kıbrıs Türk tarafının treninin hangi raylarda gideceğini de belirlediklerini savundu.

Gazete, Tatar’ın gerek Kıbrıs sorunu, gerekse hidrokarbon yatakları ve çözümden önce doğalgaz gelirlerinin paylaşılması gibi diğer talepler hususunda dogmatik olarak Ankara’nın mantığını izleyeceğinin aşikar olduğunu ileri sürdü.

Kıbrıs sorununda bir sonraki günün sürprizlerle dolu olmayacağını belirten gazete, Tatar’ın BM Genel Sekreteri’nin gayrı resmi beşli konferans davetine olumlu yanıt vereceğini; ancak Ankara’nın sıkı tezlerini masaya koyacağını iddia etti.

Gazete, Maraş’ın da “sıcak mevzu” olduğunu; Türkiye’nin seçimin ilk turundan önce Maraş ile ilgili eyleminin Tatar’ın elini güçlendirmek için yapıldığını ve Türkiye’nin Maraş’ın açılması ve kolonizasyonu ile ilgili planlarının şimdiden sonra daha hızlı ilerleyeceğini öne sürdü.

Haberde, nihai sonucun Mustafa Akıncı’yı ve destekçilerini büyük hayal kırıklığına uğrattığı ve Akıncı’nın yaptığı açıklamada, siyaset hayatına son verdiğini kaydederek, seçim sonucuna Türkiye’nin müdahale ettiğine dair eleştirilerde bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi “İşgal Bölgelerindeki Seçimde Erdoğan’ın Zaferi… Kıbrıs Donup Kaldı-Ülkücüler Bayram Ediyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Güney Kıbrıs’ın seçim sonuçlarını ve Tatar’ın yüzde 51,74’lük oy oranıyla, yüzde 48,26’lık oy alan Mustafa Akıncı karşısında kazandığı zaferi duyduğunda “donup kaldığını” yazdı.

Gazete, işin özünde kazananın Erdoğan olduğunu ve yaptığı müdahalelerle “her istediğini yapan kendi siyasetçisini” seçtirdiğini öne sürdü.

Haberde, Kıbrıs’ın kuzeyinde yeni bir sayfanın açıldığı, fırtınalı gelişmelerin olacağı, Akıncı’nın siyasetten çekildiği, ülkücülerin “bayram ettiği” ve herkesin, yeni Cumhurbaşkanı’nın takınacağı tutumu görmeyi beklediği ifade edildi.

AKEL ve EDEK’ten açıklama

Gazete devamla, AKEL ile EDEK’in Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmesiyle ilgili açıklamalarını aktardı.

Habere göre AKEL, Tatar’ın Kıbrıs Türk liderliğine seçilmesinin, Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşleri göz önünde bulundurulduğunda olumsuz bir gelişme olduğunu ve BM Genel Sekreteri’nin müzakere sürecini yeniden canlandırma konusunda inisiyatif alma niyetini bir kez daha dile getirmesi öncesinde, Rum tarafının müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi hedefine bağlı kalmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

EDEK ise, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunun, kuzeyde alınacak kararlarda ve yapılacak seçimlerde birincil ve belirleyici rolün Türkiye’ye ait olduğunu gösterdiğini ve bu bağlamda sahte hislerden vazgeçilmesi gerektiğini öne sürdü.

Habere göre EDEK, Kıbrıs’ın güneyinin müzakere tezlerini güçlendirmek ve Ankara’nın “yayılmacı politikalarına” karşı durabilmek için elindeki tüm siyasi ve diplomatik silahları kullanması gerektiğini kaydetti.

Haber, Haravgi gazetesinde “Tatar’ın Seçilmesi Geriye Dönüş”, Politis gazetesinde de “Şimdi Muhatabımız Bölünme… Kıbrıslı Türkler yüzde 51,69 ile Ersin Tatar’ı Liderleri Olarak Seçti” başlıklarıyla yansıtıldı.

