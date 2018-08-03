Sebze kuzeyde, et güneyde daha ucuz

Fehime ALASYA

Bir haftalık zaman diliminde hem Kıbrıs’ın güneyinde hem de kuzeyindeki birçok meyve sebze fiyatlarında yükseliş görülürken, her iki kesimde de fiyatı düşen ürüne rastlamak mümkün olmadı.

Kuzeyde en hızlı yükselişi kayısı gösterirken, güneyde ise verigo üzüm fiyatları cep yaktı.

Kuzeyde en hızlı fiyat artışı gösteren ürün 7 TL ile kayısı olurken, bunu yaklaşık 3 TL ile incir takip etti. Güneydeki reyonlarda ise fiyat artışında verigo üzüm 10 TL’lik artış ile rekor yükseliş gösterdi, bunu 5 TL’yi aşan fiyatlarla sezonu uğurlamak üzere olan taze börülce takip etti.

Kuzey güney kıyaslamasında ise birçok ürünün kuzeyde çok daha ucuz olduğu görüldü.

Domates kuzeyde 6,95 TL, güneyde 11 TL

Günlerdir Kıbrıs’ın kuzeyinde fiyat ve kalitesi ile tartışılan domatesin fiyatı 6,95 TL’den alıcı bulurken, güneyde bir haftadan bu yana domates 3 TL’lik artış ile 11 TL’ye ulaştı.

Geçtiğimiz hafta güneyde kilosu 8 TL olan domates, bu hafta 11 TL’ye yükseldi. Güneyde daha düşük kalitedeki domatesin kilosu ise 7 TL civarından değer gördü.

Geçtiğimiz birkaç haftadır güneyde reyonlardan kalkan kayısı bu hafta yeniden piyasada. Kuzeyde kilosu 15,95 TL olan kayısı, güneyde 19,87 TL’den reyonlarda yer aldı.

Taze fındık ise kuzeyde sürekli bulunmasına karşın, hala güneydeki market reyonlarında yer almıyor.

Fındığın kuzeydeki fiyatları ise son birkaç haftadır kilosu 16,25 TL’den tüketiciye ulaşıyor.

Kayısıda hızlı yükseliş

Bir haftalık zaman diliminde kuzeydeki marketlerde kabak, karpuz, patates, limon, incir ve kayısı fiyatlarında artış olurken, buna karşın fiyatı düşen ürüne rastlanmadı, birçok ürünün fiyatından değişiklik görülmedi.

Geçtiğimiz hafta 2 TL olan bal kabağının kilosu bu hafta 2,50 TL’ye yükselirken, karpuz 1,99’dan 2,25’e, patates 4,80’den 6,95’e, limon 6,50’den 7,99’a, kayısı 8,25’ten 15,95’e, incir 10,25’ten 12,95’e yükseldi.

Kuzeyde en hızlı fiyat artışı gösteren ürün 7 TL ile kayısı olurken, bunu yaklaşık 3 TL ile incir takip etti.

Verigo üzüm güneyde artış rekoru kırdı

Dövizdeki hareketlilik ile piyasa fiyatları incelendiği zaman ise sebze-meyve reyonlarında kuzeyde olduğu gibi güneyde de neredeyse hiçbir üründe fiyat düşüşü görülmemesine karşın fiyatlarda artış gözlemlendi.

Kıbrıs’ın güneyindeki marketlerde salatalık, domates, limon, börülce, bamya, üzüm ve babutsa fiyatlarında yükseliş olduğu görüldü.

Güneydeki reyonlarda fiyat artışında verigo üzüm 10 TL’lik artış ile rekor yükseliş gösterdi, bunu 5 TL’yi aşan fiyatlarla sezonu uğurlamak üzere olan taze börülce takip etti.

Buna göre geçen hafta 11 TL olan salatalığın kilosu bu hafta 14 TL’den tüketiciye ulaşırken, domates 8,12 TL’den 11 TL’ye, limon 12,78 TL’den 13,53 TL’ye, börülce 19,32 TL’den 24,48 TL’ye, bamya 16,75 TL’den 19,87 TL’ye, üzüm 8,12 TL’den 18,72 TL’ye, babutsa ise 7,66 TL’den 10 TL’ye yükseldi.

Kuzey-güney arası fiyat farkında uçurum

Kuzey güney kıyaslamasında ise birçok sebze ve meyvede güneydeki fiyatların neredeyse iki katı fazla iken buna karşın sadece patates ve kuru soğan Kıbrıs’ın kuzeyinde daha pahalı.

Kuzeyde 6,95 TL olan patatesin kilosu güneyde 4,89 TL, kuzeyde 4,80 TL olan kuru soğanın kilosu ise güneyde 3,75 TL.

Kıbrıs’ı güneyi dolmalık biber, limon, maydanoz ve salatalıkta neredeyse iki katı pahalı.

Her iki kesim kıyaslandığı zaman, incirde 15 TL, bamyada 12 TL, üzüm ve börülcede 10 TL, bal kabağında ise 8 TL farkla Kıbrıs’ın kuzeyi daha ucuz.