Scorpions Şubat’ta Limasol’da olacak

Bu hafta bizleri çok heyecanlandıran süper bir haberi sizlerle paylaşıyor ve hatırlatıyoruz. Dünya çapında 7’den 70’e Rock severlerin gönlünde taht kuran bir grup ‘Scorpions’ konu başlığımız. Dostlar, Scorpions Şubat ayında Kıbrıs’ta konser verecek ve Limasol bizlere çok yakın. Konser, 9 Şubat’ta Spyros Kypianou Athletic Center’de saat 20.00’de başlayacak. Scorpions sahnede yaklaşık olarak üç saat boyunca performans sergileyecek. Salon 6000 kapasiteli. Konser biletleri, 59 Euro’dan 390 Euro’ya kadar çıkıyor.

SCORPİONS HAKKINDA BİRAZ HATIRLATMA…

Scorpions, 1965 yılında gitarist Rudolf Schenker tarafından Almanya'nın Hanover şehrinde kurulmuş bir hard rock grubudur. Grubun kariyeri boyunca kadrosunda birçok değişiklik gerçekleşmesi ile birlikte Klaus Meine'in grubun tüm stüdyo albümlerinde vokal olarak yer almasına rağmen Rudolf Schenker grubun tek sabit elemanıdır. "Rock You Like a Hurricane", "No One Like You", "Send Me an Angel", "Still Loving You", ve "Wind of Change" gibi hit şarkılara imza attıkları 1982-1990 yılları arası grubun kariyerinin en başarılı dönemi olarak bilinmekte. Scorpions, 45 yıllık sahne hayatının ardından 2010'da çıkardıkları Sting in the Tail adlı albümleri ile birlikte gerçekleştirdikleri veda turnesinin ile emekliliğe ayrılacağını açıklamasına rağmen bu karardan daha sonra vazgeçildi. Scorpions "Tüm zamanların en çok satanları " listesinde bulunmaktadır. Dünya çapında 100 milyon albüm satmıştır. Dile kolay, dört kıta da milyonlarca satmak muhteşem bir olaydır. İşte, ayağımıza kadar gelen bir fırsat var ve bunu değerlendirmek gerekiyor.

GRUP’TA ÇOK İYİ MÜZİSYENLER YER ALDI

Francis Buchholz - bas (1973-1983, 1984-1992, 1994) Herman Rarebell - davullar, perküsyon (1977-1983, 1984-1995) Ralph Rieckermann - bas (1993-2000, 2000-2003) Lothar Heimberg - bas (1965-1973) Wolfgang Dziony - davullar, perküsyon (1965-1973) Joe Wyman - davullar, perküsyon (1973)

Uli Jon Roth - solo & ritim gitarlar, geri vokaller, solo vokaller "Polar Nights", "Fly to the Rainbow", "Dark Lady" şarkılarında (1973-1978) Michael Schenker - solo & ritim gitarlar (1970-1973,1979)

Rudy Lenners - davullar, perküsyon (1975-1977) Jürgen Rosenthal - davullar, perküsyon (1973-1975)

Ken Taylor - bas (2000) Curt Cress - davullar, perküsyon (1996) Jimmy Bain - bas (1983-1984)

Neil Murray - bas (1983-1984) Bobby Rondinelli - davullar, perküsyon (1983-1984) Barry Sparks - bas (2003) Ingo Powitzer - bas (2003) Don Dokken - solo vokaller, geri vokaller (1981)

Bugünkü grup üyeleri ise yaşlarına rağmen performanslarından hiçbir şey kaybetmemişler. Klaus Meine - vokaller, geri vokaller, ritim gitar, perküsyon (1970-1981, 1981-günümüz) Matthias Jabs - solo & ritim gitarlar, 6 & 12 telli akustik gitarlar, slide gitar, fatbody caz gitar, talk box, voice box (1978-1979, 1979-günümüz) Rudolf Schenker - solo & ritim gitarlar, 6 & 12 telli akustik gitarlar, sitar, ebo, geri vokaller (1965-günümüz) solo & ritim gitarlar, solo vokaller (1965-1970, 1970-günümüz) Paweł Mąciwoda - basgitar, geri vokaller (2003-günümüz) James Kottak - davullar, perküsyon, geri vokaller (1996-günümüz). Mikkey Dee (drums, percussion).