Fransa, Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimin arttığı Doğu Akdeniz'de askeri varlığını artırıyor.

Fransa Savunma Bakanlığı bölgeye iki Rafale savaş uçağı ve iki Fransız donanma gemisi konuşlandırdığını duyurdu.

Daha önce Kıbrıs adasında görev yapan uçakların Girit'te 'birkaç gün' kalacağı belirtildi.

Kıbrıs'taki Larnaka limanından ayrılan Lafayette sınıfı fırkateynler de Yunan donanmasıyla ortak bir tatbikat yaptı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, iki ülkenin daimi askeri iş birliği çerçevesinde Türkiye'nin Navtex (denizcilere duyuru) ilan ettiği sahayı da kapsayan bölgede bugün ortak askeri tatbikat icra ettiğini kaydetti.

Macron: Doğu Akdeniz'de askeri varlığımızı güçlendiriyoruz

Fransız Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Bu askeri mevcudiyet, Fransa’nın duruma ilişkin özerk değerlendirmesini güçlendirmeyi amaçlıyor ve ülkenin Akdeniz’de serbest dolaşım, deniz güvenliği ve uluslararası hukuka saygıya bağlılığını onaylıyor" ifadeleri yer aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in telefon görüşmesi sonrası "Fransa'nın Avrupalı ortaklarıyla işbirliği içinde Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını geçici olarak güçlendireği" mesajı verdi.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada Macron’un, Türkiye’ye Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini durdurma çağrısında bulunduğu belirtildi.

Türkiye’nin Oruç Reis gemisi Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yürütüyor…

Miçotakis: Macron Yunanistan'ın gerçek dostu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bu adımından dolayı Paris yönetimine teşekkür etti.

Miçotakis, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Yunanistan'ın gerçek dostu; uluslarararası hukukun ve Avrupa değerlerinin ateşli bir savunucu" şeklinde yazdı.

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i donanma gemileri eşliğinde Yunan adası Meis açıklarına göndermesi üzerine Atina yönetimi aynı noktaya savaş gemileri konuşlandırdı.

Benzer bir olayın temmuzda yaşanması üzerine Almanya Başbakanı Angela Merkel taraflar arasında telefon diplomasisi yürütmüştü.