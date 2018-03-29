'Savaş oyununa' soruşturma

YENİDÜZEN’e konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, çocukların psiko-sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyen görüntüler olduğu gerekçesiyle konuyla ilgili hemen soruşturma başlattıklarını, videoların kaldırılması için girişim yapıldığını açıkladı.

Didem MENTEŞ

Yedikonuk köyünde bazı çocukların ‘savaşı’ simgeleyen oyun videoları ortaya çıktı. Çocukların askeri kamuflaj giyerek ellerinde tahtadan silahlarla savaştığı oyun, cep telefonuyla kayıt altında alındı. Harabe bir yerde çekilen, ‘asker’ ve ‘terörist’ çatışmasını içeren görüntüler fon müziğiyle birlikte film haline getirildi. Kaydını çocukların yaptığı şiddet içerikli 2 video görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin ardından Sosyal Hizmetler Dairesi devreye girdi.

YENİDÜZEN’e konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, çocukların psiko-sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyen görüntüler olduğu gerekçesiyle konuyla ilgili hemen soruşturma başlattıklarını, videoların kaldırılması için girişim yapıldığını açıkladı.

Başkurt: “Görüntülerin kaldırılması için yasal boyutta çalışmalar yürütülüyor”

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne verilen ön bilgide çocukların görüntüleri kendi cep telefonlarına çekip yayınladıklarını belirten Başkurt, bunun araştırılmasının yapılmakta olduğunu aktardı.

Bilişim Suçları Yasası olmadığı için onunun yasal boyutunun araştırıldığını aktaran Başkurt, yayınların kaldırılmasıyla ilgili nasıl bir süreç izleneceği konusunda çalışmalar yürütüldüğünü ve görüşler aldıklarını kaydetti.

“Aileler ciddiyetin farkında değil”

Yedikonuk’taki çocukların ailelerinin görüntülerden haberi olduğunu ancak işin ciddiyetini farkında olmadıklarını söyleyen Başkurt, ailelerin hemen uyarıldığını ve işin aile sürecini de başlattıklarını belirtti.

“Sosyal Hizmetler Dairesi olarak çocukları şiddete yönelten bu tür görüntülerin yayınlamasına kesinlikle izin vermeyiz” diyen Aydan Başkurt, bu tip görüntülerin hem çocukları etkilediğini hem şiddeti öğrettiğini hem de psiko-sosyal gelişimlerini olumsuz etkilediğini ifade etti.