Sarıoğlu'na Tatlısu kancası

Halit Dağ

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy'de forma giyen ve kadro dışı bırakılan Hasan Sarıoğlu ile Girne temsilcisi Tatlısu yakından ilgileniyor. Savunmanın her bölgesinde forma giyen 26 yaşındaki Hasan'ı kadrosuna katmak için geçtiğimiz günlerde Göçmenköy ve Karşıyaka kulüpleri de Hamitköy yönetimi ile temasa geçmişti. Edinilen bilgiye göre Tatlısu yönetiminin futbolcuyu kadrosuna katmak için istekli olduğu ve Hamitköy yönetimi ile görüşerek büyük oranda anlaştığı, Hasan Sarıoğlu'nun da sarı siyahlı ekip ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.