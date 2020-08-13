Devrim DEMİR

Yeniboğaziçi Belediyesi, belediye sınırları içerisinde Kolimbos Ormanı’nda bulunan Belediye Halk Plajı arkasındaki “Salamis Kamping” alanındaki yüzlerce karavanın geleceği ile ilgili bu akşam toplantı yapacağını açıkladı.

Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar yönetiminde gerçekleşecek olan toplantının Yeniboğaziçi Belediye Parkı'nda saat 19.00'da yapacağı duyuruldu.

Toplantıya alanda karavanı bulunan karavancıların yanı sıra belediye meclis üyeleri ve hukukçuların da katılması bekleniyor.

Zurnacılar: “Sorunlar çok büyük”

YENİDÜZEN’e konuşan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, bölgedeki sorunun yıllardır sürdüğünü kaydetti. Zurnacılar, toplantının 263 karavancıyı ilgilendirdiğini belirterek, karavanların bölgeden kaldırılıp kaldırılmayacağının tartışılacağını kaydetti.

Zurnacılar, Yeniboğaziçi Belediyesi'nin Kamping alanındaki her geçen gün artan alt yapı sorunlarının çözümü için mücadele ettiğini belirterek karavanı olan herkesin toplantıya katılmasının büyük önem teşkil ettiğini söyledi.