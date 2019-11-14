Sahtekârlıkla kazanca 125 bin TL para cezası

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde görüşülen ve 7 yıl önce işlenen ‘Evrak sahteleme’ suçuna ilişkin dikkat çekici para cezası verildi. Kararında bir çok önemli hususa değinen Yargıç Temay Sağer, haksız maddi kazanç sağlayan Ali Çaluda’yi yüksek meblağlı para cezasına mahkûm etti.

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da adına bulunan işletmede 24 ayrı kiralık aracına ‘Z’ işletme izni almak için sahtelediği resmi evrakı tedavüle süren Ali Çaluda aleyhindeki dava karara bağlandı.

Savcılığı talebi doğrultusunda alt mahkemede görüşülen davada, ‘Sahtelenmiş evrakı tedavüle sürme’ ve ‘Sahtekârlıkla kayıt temini’ suçlarından yargılanan Ali Çaluda 125 bin TL para cezasına mahkûm edildi.

Yargıç Temay Sağer huzurunda görüşülen davada, Çaluda’nın avukatı Ömer Güran da hazır bulundu.

Sağer suçların yaygınlığına dikkati çekti

Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, suçun 2012 yılında Lefkoşa’da meydana geldiğini anımsattı.

Sanık Ali Çaluda’nın işlemiş olduğu ‘Sahtelenmiş evrakı tedavüle sürme’ ve ‘Sahtekârlıkla kayıt temini’ suçlarının Mahkeme Faaliyet Raporlarında üçüncü yaygın uçlar arasında olduğuna dikkati çeken Sağer, bu suçların 2018 yılında da istikrarlı bir şekilde artış gösterdiğine değindi.

Savcılık görüş verdi

Sağer, Çaluda’nın yargılandığı suçların ağır ceza mahkemelerinde görüşüldüğüne, Başsavcılığın talebi doğrultusunda dosyanın alt mahkemede görüşülmesinin uygun olduğuna vurgu yaptı.

Sanık Çaluda’nın 24 ayrı kiralık aracı için evrak sahteleyerek seyrüsefer çıkardığını ifade eden Yargıç Temay Sağer, sanığın 24 aracı için 24 ayrı suç işlediğine dikkati çekti.

Sağer: “Araçları işletip maddi kazanç sağladı”

Ali Çaluda’nın 19 kiralık aracı için iki, 5 aracı için ise üç yıl sahte evrak üzerinden ‘Z’ işletme izni aldığına değinen Sağer, bu işlemlerle devletin maddi zarara uğratılmadığını ancak sanığın bu izinleri kullanarak, araçları işletip maddi kazanç sağladığını ifade etti.

Sağer, dava konusu evrakların sanık tarafından hazırlandığına dair iddia olmadığını da belirterek suçun 7 yıl önce işlendiğini ve kararda sanığın sabıkasız oluşuna da dikkati çekti.

Davada, menfaat sağlandığına vurgu tapan Sağer sanığa yüksek meblağlı para cezası vermenin uygun olacağını kaydetti.

10 ve 1 yıla kadar hapisliği var

Yargıç Temay Sağer, alt mahkeme yetkilerini anımsatarak verebileceği azami hapislik cezasının 5 yılla sınırlı olduğuna dikkati çekti.

Sağer, ‘Sahtelenmiş evrakı tedavüle sürme’ suçunun 10 yıla, ‘Sahtekârlıkla kayıt temini’ suçunun ise 1 yıla kadar hapisliği olduğunu belirtti.

Suçun işleniş tarihine de değinen Sağer, 2012 yılında işlenen suçun üzerinden 7 yıl geçtiğini söyledi.

Çaluda’nın kiralık araçları için sahte evrakla izin çıkardığını ve bu suçtan maddi menfaat sağladığına vurgu yapan Temay Sağer, Ali Çaluda’yı işlediği 24 ayrı suçtan 125 bin TL para cezası ödemeye mahkûm etti.