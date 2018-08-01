SAHTE EVRAK DÜZENLEME VE TEDAVÜLE SÜRME

Olayla ilgili olarak Polis Basın Subaylığı'nın yaptığı açıklamada, "2018 yılı Mayıs ayı içerisinde, Mağusa'da, A.H.(E-31), başka şahıslar adına düzenlenmiş olduğu sahte teminat mektubunu Credit West Bankasında görevli memura vermek suretiyle tedavülesürdüğü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir." sözleri vurgulandı.



BİNA AÇMA VE HIRSIZLIK

Dün akşam saat 23:00 civarlarında, Alayköy’de Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren

Haluk Kuruçeşme isimli benzin istasyonunu açıp içeriye giren B.K.(E-23) tutuklandı. Zanlının iş yerinden 1 adet fotoğraf makinesi ve 70 TL çaldığı öğrenildi.