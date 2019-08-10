Sahillerden 650 kilo çöp topladılar

Kıbrıs’ın güneyinde Mayıs-Temmuz döneminde sahilleri ve denizleri temizlemek için düzenlenen “Plajlarda Sıfır Atık” programı çerçevesinde 650 kilo çöp toplandı.

Temizleme kampanyasına 420 gönüllü çocuk ile yetişkin katıldı ve toplam 650 kilo 18 bin parça atık toplandı.

Atıkların %60’ı sigara izmaritleri, %24’ü plastik, %7’si kâğıt, %3 metal, %3 karışık atıklardan, %1 sağlık ve tıbbi atıklar ve %1’i cam elyafı şişeler oluşturdu.

Tüm veriler, gelecekteki veriler ve araştırmalar için bir temel oluşturma maksadıyla Uluslararası Ocean Conservancy Örgütünün veriler tabanına aktarıldı. Sahil ve denizleri temizleme kampanyası eylül ayında devam edecek.