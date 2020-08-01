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Sahilde ATV sürdü, uyarı yapanı darp etti

Sahilde ATV sürdü, uyarı yapanı darp etti

Kaplıca’da, Balıkçı barınağı karavan alanında sahilde ATV araç sürmemesi konusunda kendisini uyaran Osman Uğurlu’yu darp eden M.Ş.(E-38) tutuklandı.

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Kaplıca’da, Balıkçı barınağı karavan alanında sahilde ATV araç sürmemesi konusunda kendisini uyaran Osman Uğurlu’yu darp eden M.Ş.(E-38) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, dün akşam saatlerinde meydana gelen ve neticesinde Uğurlu’nun dudağının yırtıldığı, dişinin kırıldığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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