Sahilde ATV sürdü, uyarı yapanı darp etti

Kaplıca’da, Balıkçı barınağı karavan alanında sahilde ATV araç sürmemesi konusunda kendisini uyaran Osman Uğurlu’yu darp eden M.Ş.(E-38) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, dün akşam saatlerinde meydana gelen ve neticesinde Uğurlu’nun dudağının yırtıldığı, dişinin kırıldığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.