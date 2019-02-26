Şahali'den eylem uyarısı: “Herkes eylemi dozunda yapsın”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemini önlemek için değil sektörün sorunlarına kalıcı çözümler üretebilmek için diyalog masasını sürekli kurulu tuttuklarını ve kapılarının ardına kadar da açık olduğunu söyledi.

BRT yayınlanan Birinci Boyut programına katılarak açıklamada bulunan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yetkilileri ile dün akşam geç saatlere kadar gerçekleştirdikleri toplantının bugün de devam ettiğini belirtti.

Şahali, “Dün akşamki toplantı çerçevesinde sezinlediğim odur ki hayvancıların eylem konusunda yapılmış olan duyurunun ortadan kaldırılmasına ilişkin çarpıcı beklentiler içerisine girdikleridir. Açıklanmış olan Büyükbaş hayvancılıkla ilgili destek programında radikal bir değişiklik talepleri var. Sahip olduğumuz bütçe imkanları çerçevesinde devlet olarak tüm üretici sektörleri desteklemek gibi bir yükümlülüğümüz vardır. Bu yükümlülüğümüzü etkili sonuçlar doğurmak için yerini getirmeye çalışıyoruz.Bu çerçevede hayvancılıkla ilgili ayırabileceğimiz kaynağın da miktarı bellidir” dedi. Devletin sahip olduğu kaynakları sonuna kadar seferber ettiğini vurgulayan Bakan Şahali, “Umuyorum ki Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yetkilileri ile karşılıklı anlayış içinde bulunduğumuz zorlukları görerek gerçekçi bir yaklaşımla ortak noktada buluşuruz. Ne sektörün ne de toplumun huzurunu tehdit eden bir olaya meydan tanımış olmayız” diye konuştu. “Taleplerle bizim imkanlarımız arasında ciddi marjinal bir ayrılık söz konusu. Biz yaklaşık olarak 55 Milyonluk bir kaynağı büyükbaş hayvancılığın ihtiyacı bakımından seferber ettik. Talepler ilk etapta 165 Milyon idi şuanda 80 milyonluk noktalara gerilemiş ve revize edilmiş söz konusudur” Bakan Şahali, hükümetin bugünün ihtiyaçlarını palyatif bir biçimde finanse ederek sorunların daha da büyümesine ve yarına erteleme yaklaşımını benimsemediğini söyledi. Şahali, amaçlarının hayvancılığı meslek edinmiş ve bu konuda yarın da aynı işi yapma niyeti ile hareket edenlerin sektörde hakimiyet sağlayacağı bir durumu yaratmak olduğunu kaydetti. Toplumsal huzursuzluğa yol açacak gelişmelerin yaşanmasından ancak üzüntü duyacaklarını dile getiren Erkut Şahali, “Sırf eylem yapılsın toplum bizi izlesin diye yapılacak eylemin ne topluma ne de eylemi yapanlara gerçekten kazanım sağlaması mümkün değil” dedi. Bakan Şahali bir soru üzerine, ana muhalefetin eylem yapan tarafın doğal destekçisi olmasının beklenen bir şey olduğunu söyledi.

Şahali, “ Muhalefet şunu çok iyi bilmek durumundadır. Eylem yapanlarla hep birlikte dile getirdiklerini muhalefet görevi sona erer de hükümete gelirlerse yapmak durumundadırlar. Dolaysısıyla benim siyasetten beklentim bugün muhalefette yarın hükümette olabileceğimiz bilinci ile olayları objektif bir şekilde değerlendirmek. Muhalefetin kısa günün karı hükümeti yıpratmaya yönelik pozisyondur destekleyeceği eylemde ortaya konan görüşler daha sonra görev mandası haline gelebilir bunu unutmasınlar. Belli bir oryantasyonun anamuhalefet tarafından yürütüldüğünü duyuyorum” diye konuştu. Bakan Şahali, Hayvan üreticilerine eylemi dozunda ve demokratik çerçevede haklarını aramaları uyarısında da bulundu. İşte Bakan Şahali’nin bu yöndeki ifadeleri: “Kamu malına zarar ciddi bir suçtur. Eylül ayında meydana gelen eylem sırasında kamu malına ciddi anlamda zarar verilmişti. Bu toplum vicdanını ve devlet itibarını da çok olumsuz etkilemişti. Umarım ki güvenlik güçlerine iş düşürmeyecek şekilde disiplinli ve olgun bir eylem söz konusu olur. Eğer eylem yapılacaksa umuyorum ki kimse kamu malına yani toplumun ortak varlıklarına zarar verme niyeti ile o eyleme katılmaz ve demokratik ölçüler çerçevesinde sadece bir hak arayışı gündeme gelir. Yoksa traktörleri bakanlığın içine sokmaya çalışmanın eylem biçimi ile hiçbir alakası yoktur öyle zannediyorum ki geçen sefer ki kadar müsamahalı davranılması da devletin itibarının sorgulanması bakımından bir unsur olacaktır. O nedenle herkes eylemi dozunda ve görev çerçevesinde ele alsın”