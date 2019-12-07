Sağlıkta ‘randevu’ krizi

Sağlık Bakanı Ali Pilli: “Randevu Birimi talebe karşı yetersiz kalıyor. Arayıp cevap alamayan çok insan var. Artık bu sistemi her arayan kişinin ulaşabileceği şekle sokmak için çabalıyoruz. İhale sonuçlandıktan sonra bu sistem düzelecek, otomasyon sistemiyle de birçok sorun ortadan kalkacak” Hastanelerde ‘tahlil sorunu’ sürüyor… Bazı tahliller ilaç, kit eksiklikleri veya cihazların arızalanması nedeniyle uzun süre yapılamıyor… Hastane Başhekimleri de ihaleleri işaret ediyor… Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sonuç Büyük: “D vitamini yeni süreçte ihaleye girecek, tiroitler artık yapılıyor” Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci: “Tiroitler şu anda eksiksiz yapılıyor. Zaten D vitamini de çok talep olmuyor, olanı da Nalbantoğlu’na yönlendiriyoruz” Cengiz Topel Hastanesi Başhekim Dr. Zafer Hıdıroğlu: “Bir süredir bozuk olan cihaz yoğun uğraşlar sonrasında hareketi sağlandı, 3 gündür cihaz çalışıyor”

Fehime ALASYA

Sağlıktaki hizmet artan nüfusa paralele her geçen gün kötüye gitmeye devam ediyor…

Devlet Hastaneleri’nde uzun süredir bazı tahliller yapılmıyor, Randevu Birimi taleplere yetişemiyor, bir taraftan düzenlenmeye çalışan aksaklıklara diğer taraftan yenileri ekleniyor. Sağlık Bakanı Ali Pilli de, talebe karşı yetersiz kalındığını doğrularken, sistem için çalışıldığını belirtti.

Hastanelerde ‘tahlil sorunu’ sürüyor… Bazı tahliller ilaç, kit eksiklikleri veya cihazların arızalanması nedeniyle uzun süre yapılamıyor… Hastane Başhekimleri de ihaleleri işaret ediyor…

Devlet hastanelerinde uzun süredir yapılmayan tiroit tahlillerinin yapımına yeni yeni başlanırken, D Vitamini tahlili ise hala yapılamıyor, Randevu Birimi’ndeki aksaklıklar ise önceden randevu almak isteyen ve hastanenin bu birimine ulaşamayan vatandaşı çileden çıkarıyor.

Yakın geçmişte YENİDÜZEN’in gündeme getirdiği, Nalbantoğlu ve Girne Akçiçek Devlet Hastanelerinde yapılamayan tiroit ve D vitamini tahlillerinden, tiroit tahlilleri yapılmaya başlandı, D vitaminin ise hala yapılmıyor. Vatandaş, özel laboratuarlarda bu tahlil için 140 TL ödüyor…

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sonuç Büyük, D vitamini tahlili için yeni süreçte ihaleye çıkılacağı belirtirken, Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci ise bu tahlil için hastaların Lefkoşa’ya yönlendirildiğini belirtti.

Her iki hastane Başhekimi de tiroit tahlillerinin yapılmaya başladığını ifade etti.

Randevu Birimi’ni arayan ve ulaşamayan vatandaşlar birimin işleyişine tepki gösterirken, Sağlık Bakanlığı, iyileştirme için ihaleye çıkıldığını belirtti.

Bakanlık, açıklamasında daha modern bir sistemde hizmet verilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı ‘randevu sistemi’nden iyileştirme çabasında:

“Bin 600 kişinin aradığı durumda dahi çalışır bir sistem kurulacak ”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, kan tahlilleri randevuları ve muayene randevularının ileri vadeli verilmesi veya Randevu Birimi’ne ulaşılamamasına ilişkin yeni bir sistem için ihaleye çıkılacağını belirtti.

“Randevu Birimi talebe karşı yetersiz kalıyor. Arayıp cevap alamayan çok insan var. Artık bu sistemi her arayan kişinin ulaşabileceği şekle sokmak için çabalıyoruz” diyen Pilli, vatandaşa daha seri randevu verilebilmesi için Randevu Birimi’nde çeşitli iyileştirmeler yapılacağı, bunun için ihaleye çıkılacağını belirtildi.

Açıklamada, “Randevu Birimi talebe karşı yetersiz kalıyor. Arayıp cevap alamayan çok insan var. Artık bu sistemi her arayan kişinin ulaşabileceği şekle sokmak için çabalıyoruz.

Vatandaşın ulaşabileceği, ulaşmadığı zaman da geri dönüşümü olan bir sitem kurmak istiyoruz.

Ortalama günde bin 300 kişi arıyor, bin 600 kişinin aradığı durumda dahi çalışır bir sistem kurulacak. Bunu da altı personel ile sağlayacağız. Bu sistemin kurulması için ihaleye çıkılması gerek. Çok yüksek maliyette de bir çalışma değil. Şu an ihale aşamasındayız. İhaleler çok uzuyor, zaman kaybediliyor. İhale sonuçlandıktan sonra bu sistem düzelecek.” denildi.

D vitamini ve otomasyon sistemi ile de pek çok sorunun aşılacağına değinen Pilli, “D vitaminleri tahlilleri de uzun zamandır yapılmıyor. Bunlarla ilgili de çalışmalar yapılıyor, ileri dönem programına koyulacak. Tahlillerde de otomasyon sayesinde sistem çok net oturacak.

Bazı gereksiz yoğunluk yaratan tahlillere de engeller koyuyoruz.

Her gün kolestrol tahlili veya tansiyon tahlili yapılamaz. Tüm bunlar görülecek. Hem daha hızlı olunacak hem de zaman kazanılacak. En büyük hedeflerimizden biri de otomasyon sistemidir. Bununla ilgili TC ile de iletişimlerimiz var.” şeklinde konuştu.

Büyük: “İhalesi 5 yılda bir yapılıyor yeni süreçte ihaleye girecek”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sonuç Büyük, “D vitamini yeni süreçte ihaleye girecek. Bunların ihalesi 5 yılda bir yapılıyor. Bu yıl ihaleye girecek.” Diyerek, tiroit tahlillerine bu hafta başlandığını kaydetti.

Birinci: “Tahliller hemen yapılıyor, gecikmiyor”

Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci ise D vitamini tahliline Girne’de çok fazla talep olmadığını anlatarak, bu bağlamda vatandaşı Lefkoşa’ya yönlendirdiklerini dile getirdi.

Girne’de randevu sistemine geçmediklerini anımsatan Birinci, tahlil ve randevu açısından sıkıntı yaşamadıklarını anlattı.

Birinci, “Tiroitler şu anda eksiksiz yapılıyor. Zaten d vitamini de çok talep olmuyor, olanı da Nalbantoğlu’na yönlendiriyoruz.

Girne’de randevu sistemi bir zaman denedi ama doktor azlığı olduğu için randevu sisteme geçilemedi. Nüfus arttı, her gün her branşta taleplere yetişemeyiz ama yine de vatandaşı mağdur etmiyoruz. Bizim daha küçük bir hastane. Numara bile kalmasa doktorlarım kimseyi mağdur etmiyor. Hastalar hemen yazılan tahlilleri hemen veya en kötü açlık arandığı için ertesi gün yaptırıyor. Bu konuda sıkıntılarımız çok şükür yok.” şeklinde konuştu.

Cengiz Topel’deki ‘teknik arıza’ giderildi…

Öte yandan Cengiz Topel Hastanesi’nde kan tahlil cihazındaki teknik arıza nihayetinde üç gün önce giderildi, tahliller yapılmaya başlandı.

Cengiz Topel Hastanesi Başhekim Dr. Zafer Hıdıroğlu, “Bir süredir bozuk olan cihaz yoğun uğraşlar sonrasında hareketi sağlandı, 3 gündür cihaz çalışıyor.” dedi.

Hatırlanacağı üzere; 23 Kasım’da YENİDÜZEN’in gündeme taşıdığı konuyla ilgili Başhekim Zafer Hıdıroğlu, tahlillerin yapılmaması ile ilgili ‘teknik bir arıza’ açıklaması yaparken Sağlık Bakanı Ali Pilli, Pazartesi itibariyle (25 Kasım itibariyle) hiçbir hastanede tahlil ve ilaç sıkıntısı yaşanmayacağını savunmuştu.

Bu açıklamaya karşın aradan geçen yedi gün sonunda Cengiz Topel Hastanesi’ndeki kan tahlil cihazı çalışır duruma geldi, tahliller yapılmaya başlandı.