Meltem SONAY

YDP Başkanı Erhan Arıklı, ‘sağlıkta ihmal iddiaları’ üzerine söz aldı.

Yaşamını yitiren 14 yaşındaki Esin’in ailesinin ölümü üzerine YENİDÜZEN’de yer alan iddialarına değinen Arıklı, Sağlık Bakanlığı’nın derhal harekete geçmesi, konuyu araştırıp kamu oyuna açıklaması gerektiğinin altını çizdi.

Ailenin iddialarının son derece önemli olduğuna vurgu yapan Arıklı, geçmişte de buna benzer vakalar olduğunu ileri sürdü, hastanelerde ciddi sıkıntı olduğunu ifade etti. Hastanede yükün çok ağır olduğuna işaret eden Arıklı, bu durum içerisinde hastaların ‘ölüme terk edilebildiğini’ de ileri sürdü.

Farklı branşlardan doktorların bu hastaya tanı koyup koymadığını, ailenin iddialarını ve sevk için son ana kadar neden beklendiğini soran Arıklı, Hasta Hakları Yasası çıkmış olsaydı, Genel Sağlık Sigortası’na geçilmiş olsaydı, bu ve benzeri vakalarda doktor ve hastane seçme hakkı ile bu olayların önüne geçilip geçilemeyeceğini de sordu.

İhtiyaca göre uzmanlık sınavlarının da neden yapılmadığını soran Erhan Arıklı, hastaların takibine ilişkin de otomasyona geçilmesi gerekliliğine işaret etti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli: Detaylı araştırma ve açıklama yapılacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 14 yaşındaki Esin’in kaybı ile ilgili üzüntüsünü belirtti, geniş araştırmanın da yapılacağını kaydetti.

Çocuğun ateş ve karın ağrısı şikayeti ile birkaç kez acile başvurduğunu ve apandisit ameliyatının yapıldığını söyleyen Pilli, onun ardından konan başka bir teşhisle Türkiye’ye sevk edildiğini kaydetti.

Bu sabah doktorlardan aldığı bilgiye göre Esin’in Türkiye’deki tedavi sürecinin 11. Gününde yaşamını yitirdiğini söyleyen Bakan Pilli, detaylı araştırma ve buna bağlı açıklamanın da yapılacağını kaydetti.

“Şikayeti olan varsa yazsın… Her yazılı şikayeti araştırırız”

Hastanede ciddi eksiklikler olduğuna işaret eden Sağlık Bakanı Ali Pilli, en ciddi eksikliğin de doktor sayısında olduğuna işaret etti.

Doktorların hasta ayrımı yapmadığını savunan Bakan Pilli, özveri ile tüm doktorların çalıştığını, her yerde bazı istenmeyen olayların yaşanabileceğini kaydetti. Otomasyon sisteminin hedefleri arasında olduğunu belirtti.

Gelen her yazılı şikayeti ciddi şekilde incelediklerini ve araştırdıklarını söyleyen Ali Pilli, şikayeti olanların yazmasını istedi.

Dr. Sıla Usar İncirli: “Milyonda bir görülen hastalığın tanısını hekimlerimiz koydu”

CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, hekimlere ilişkin ‘ayrım’ ifadelerini kınadı, milyonda bir görülen tedavisi çok zor bu hastalıkla ilgili tanının da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi hekimlerince konduğuna işaret etti.

Hastanın Cerrahpaşa’daki tedavisi sırasında yaşamını yitirdiğine de işaret eden Dr. Sıla Usar İncirli, sağlıkla ilgili bu şekilde siyasetin kabul edilemez olduğuna vurgu yaptı.