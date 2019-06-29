ABD Başkanı Trump, Japonya'daki G-20 Zirvesi'nde basın toplantısında konuştu. Trump: “S-400 geriliminde Erdoğan'ın suçu yok”

ABD Başkanı Donald Trump, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi. Trump özetle şunları söyledi;

"ABD Başkanı Trump, Obama yönetimi Patriot'ları Türkiye'ye satmadı. İdlib'de sivillerin ölmesini istemeyiz. Türkiye parasını ödediği F-35'lerin teslimini istiyor. Karmaşık bir durum, üzerinde çalışıyoruz. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahip Brunson'ı geri verdi. Kimse geri alamamıştı. Başkan Obama geri alabildi mi? Hayır, sonsuza dek hapiste kalabilirdi. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Bu gerilimde Erdoğan'ın suçu yok. Ben iyi anlaşıyorum ve ona adaletsiz davranıldığını düşünüyorum."