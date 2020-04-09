Pilli sitem etti: "Banka önünde kurallara uymayan insanlar gördüm"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bakanlar Kurulu toplantısına giderken bir banka önünde maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uymayan insanlar gördüğünü ifade ederek, sitem etti.

"Bu savaşı kazanmak istiyorsak kurallara uymalıyız. Mutlaka evden çıkmamalıyız. Çıkarken de mutlaka maske takmalıyız. Ve mesafe kurallarına uymalıyız." şeklinde konuşan Pilli, bugün karşılaştığı bir manzaradan dolayı sitemini dile getirdi.

Pilli: "Bugün evden gelirken bankanın bankamatiğinin önünde maskesiz ve sosyal mesafeye uymayan insanlar gördüm. Ben bir kez daha halkıma seslenmek istiyorum. Herkes kendine düşen görevi yapmak zorundadır. Bu sadece Sağlık Bakanlığını görevi değildir. Herkes kurallara uymak zorundadır"