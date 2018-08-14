

Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, Türkiye'deki "Çanakkale Kapmı"nda bir görevlinin Kıbrıslı Türk öğerencilere yönelik söylemlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Özyiğit, "soruşturma başlatıldığını" da açıkladı.

İşte Cemal Özyiğit'in açıklaması:

Çanakkale kampında bir görevlinin çocuklarımıza yaklaşımı hiçbir şekilde kabul edilemezdir. Dün akşamdan beridir yaşanan olay hakkında soruşturma yürütüyoruz. Kamplarla ilgili sorumlu TC yetkililerine bunun bizim açımızdan kabul edilemez olduğunu ve ilgili görevlinin derhal görevinden uzaklaştırılmasını istedik.

Bu kişi bir daha böyle organizasyonda görev almayacak!

Aynı kafilede bizden görevli arkadaşlar da bakanlığa çağrıldı, olay sırasındaki tutumları incelenecek.

Diğer taraftan bu yıl kamplarla ilgili belli prensipleri ortaya koyduğumuzu ve bunun geridönüşünü takip ettiğimizi belirtmek isterim. Bugüne kadar adaya dönen 20'den fazla ekipden aldığımız dönütlerden bu yılki kampların geçtiğimiz yıllara göre çok daha verimli geçtiğini ve önceden yaşanan bazı talihsiz yaklaşımların bu yıl gerçekleşmediğini gözlemledik. Bu son yaşanan olayla ilgili tavrımız da buna paraleldir. İstisna olsa bile çocuklarımıza yönelik bu şekilde hiçbir davranışa müsamaha göstermeyeceğiz.





Neler yaşanmıştı?



Çanakkale Kampı'na gönderilen öğrencilerimize yönelik bir görevlinin sözleri, internet üzerinden yayın yapan Havadis TV'ye yansımıştı. Ayrıca, Afrika gazetesinin bugünkü manşetinde de "Gırtlağınızı keserim hepinizi bitiririm" sözleri öne çıkmıştı.

Kıbrıs'tan giden kafileden sorumlu Oğuz isimli kamp liderinin, yaşları 11 ile 14 arasındaki öğrencilere, küfür ve tehditler söylediği ses kayıtlarına yansıdı.

"Beş gündür burada yeyip içiyorsunuz, haram olsun" diyen görevli, "rezil herifler, beş para etmezler" gibi sözlerle de öğrencilere saldırdı.



"Türkiye Cumhuriyeti sizi özel uçakla buraya getiriyor" diyen görevli, "Kıbrıs'ın gençliği buysa yazıklar olsun, sizi yetiştiren anne babaya da öğretmenlere de yazıklar olsun" şeklinde de konuşmuştu.



