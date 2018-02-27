Özersay, Sephar'ı kabul etti

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ı kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı’nda yer alan görüşmede, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile BM’den bazı yetkililer de hazır bulundu.

Bir buçuk saat süren görüşmede, Kıbrıs’taki son gelişmeler ele alındı.